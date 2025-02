DEC accorde des contributions financières totalisant près de 300 000 $ à Wildwood Nature Escape inc. et aux Chutes Coulonge.

MANSFIELD-ET-PONTEFRACT, QC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises et les organismes pour qu'ils saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des contributions non remboursables totalisant près de 300 000 $.

Les appuis financiers de DEC se détaillent comme suit :

99 998 $ sont accordés à Wildwood Nature Escape inc. pour le développement d'un nouveau type d'hébergement touristique dans la MRC de Pontiac . Les principales activités visées sont l'achat et l'aménagement du terrain, l'acquisition de dômes, de tentes, de cabines, d'un sauna, d'équipements et de meubles ainsi que la construction d'un bâtiment d'accueil comprenant un bloc sanitaire et des panneaux solaires.

pour le développement d'un nouveau type d'hébergement touristique dans la MRC de . Les principales activités visées sont l'achat et l'aménagement du terrain, l'acquisition de dômes, de tentes, de cabines, d'un sauna, d'équipements et de meubles ainsi que la construction d'un bâtiment d'accueil comprenant un bloc sanitaire et des panneaux solaires. 200 000 $ sont versés aux Chutes Coulonge pour le développement de l'offre touristique de ce site. Les principaux travaux viseront l'achat d'équipement et l'amélioration des infrastructures pour le parc aérien, la création d'un nouveau site Web avec système de réservation, l'amélioration du centre d'accueil avec une boutique, la construction d'un nouveau bloc sanitaire, l'aménagement d'un terrain de camping et d'une aire pour les fourgonnettes ainsi que la création d'une activité sur glace.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME et les OBNL jouent un rôle essentiel dans notre économie et nos communautés. C'est pourquoi notre gouvernement annonce le soutien de DEC à Wildwood Nature Escape inc. et aux Chutes Coulonge, deux organisations en croissance qui diversifient l'offre touristique de notre région. Les retombées de ces projets contribueront sans aucun doute à la vitalité économique de Pontiac et de toute la région de l'Outaouais. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement s'est engagé à appuyer l'industrie touristique et à soutenir le développement économique des régions du Québec, tout en portant une attention particulière aux MRC du Québec qui sont économiquement plus vulnérables. C'est pourquoi nous sommes fiers des contributions financières de DEC à Wildwood Nature Escape inc. et aux Chutes Coulonge. Cette aide permettra non seulement de stimuler l'économie de la région et de créer des emplois, mais aussi de faire rayonner l'Outaouais auprès des visiteurs du Québec et d'ailleurs. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC adapte déjà son soutien en fonction du potentiel de croissance de chaque région en offrant des conditions assouplies aux 75 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui ont un faible potentiel de croissance.

Pour aller plus loin encore dans son mandat, jusqu'en 2027, DEC offre désormais aux huit MRC les plus vulnérables économiquement des assouplissements additionnels pour élargir les types d'aide offerts et la nature des projets appuyés. Ces huit MRC sont : Administration régionale Kativik, MRC Avignon, MRC de La Haute-Gaspésie, MRC La Tuque, MRC de La Vallée-de-la- Gatineau , MRC du Golfe-du- Saint-Laurent , MRC du Rocher-Percé et MRC de Pontiac .

, MRC du Golfe-du- , MRC du Rocher-Percé et MRC de . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec,[email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]