Le gouvernement du Canada investit dans la croissance à long terme des industries vinicole et viticole

NIAGARA, ON, le 15 juin 2019 /CNW/ - David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, se trouvait chez le producteur-éleveur Konzelmann Estate Winery aujourd'hui pour annoncer l'injection de plus de 2,3 millions de dollars dans le Réseau canadien de certification de la vigne (RCCV).

Le RCCV recevra ce financement dans le cadre du programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture afin de créer un réseau de vignes certifiées sans virus que les viticulteurs canadiens peuvent planter dans leurs vignobles pour assurer la viabilité à long terme des industries vinicole et viticole canadiennes.

Dans le cadre de ce projet, le RCCV cataloguera et évaluera des échantillons existants provenant de pépinières et de viticulteurs de partout au Canada. Une base de données sera ensuite utilisée pour retracer jusqu'aux plantes mères chaque vigne produite dans le cadre de ce programme et plantée dans le vignoble d'un viticulteur. Ainsi, le RCCV sera en mesure de garder les vignobles du Canada exempts de virus.

CITATIONS

« Les vignobles du Canada sont devenus un élément important de notre économie nationale. Grâce à ce financement, le Réseau canadien de certification de la vigne aidera les producteurs à avoir accès à du matériel de vigne de haute qualité et issu de la région pour garder leurs champs sains et prospères. »

- David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Les industries vinicole et viticole ontariennes sont un élément important du paysage agricole et un acteur clé dans la création de bons emplois pour notre classe moyenne partout dans la province. Cet investissement aidera nos viticulteurs à optimiser leur rendement et la qualité de leurs raisins afin qu'ils puissent continuer à répondre à la demande croissante pour nos vins canadiens de calibre mondial. »

- Chris Bittle, député de St. Catharines

« Les viticulteurs locaux contribuent grandement à l'économie de la région du Niagara. Je suis heureux de pouvoir collaborer avec nos partenaires du Réseau canadien de certification de la vigne pour faire en sorte que les producteurs locaux aient accès à une génétique de qualité et puissent continuer à produire des raisins de haute qualité. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

LES FAITS EN BREF

Le Réseau canadien de certification de la vigne est un organisme sans but lucratif pancanadien composé de membres des quatre associations provinciales de viticulteurs du Canada . Sa mission est d'assurer des vignes de haute qualité, certifiées exemptes de maladies au Canada .

. Sa mission est d'assurer des vignes de haute qualité, certifiées exemptes de maladies au . Le RCCV est un groupe concerté constitué des Grape Growers of Ontario , du British Columbia Wine Grape Council, de l'Association des vignerons du Québec et de la Grape Growers Association of Nova Scotia .

, du British Columbia Wine Grape Council, de l'Association des vignerons du Québec et de la Grape Growers Association of . L'industrie vinicole canadienne génère des recettes de 1,2 milliard de dollars et emploie plus de 5 600 personnes. Les exportations de vin en 2016 se sont élevées à 133,6 millions de dollars.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Programme Agri-assurance, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, appuie des projets, à l'échelle nationale, pour aider l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils pour étayer les allégations relatives à la santé et à la sécurité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

