Le député Sukh Dhaliwal annonce un appui à un festival qui favorise la diversité des voix

SURREY, BC, le 6 sept. 2025 /CNW/ - Les arts permettent de rassembler les gens, de célébrer la diversité culturelle du Canada et de mettre en valeur les nombreuses traditions et points de vue qui enrichissent les communautés locales.

Aujourd'hui, Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton, a annoncé un investissement de 30 600 $ dans la Sanjh Foundation. Il a fait cette annonce au festival Sanjh de 2025 au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce financement est accordé dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Il aidera le festival Sanjh à célébrer les riches traditions de musique, de danse et de littérature à Surrey, l'une des villes canadiennes les plus diversifiées culturellement et à la plus forte croissance. Le festival propose des prestations de musique, de poésie et d'art du récit, ainsi que de nombreuses activités interactives comme des danses folkloriques et classiques d'Asie du Sud.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a octroyé 15 000 $ à la Sanjh Foundation pour la tenue de l'activité « Interactive Learning at Nagar Kirtan » offerte dans le cadre du Mois du patrimoine sikh. Cette aide a été accordée par l'entremise du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme.

Le soutien qu'offre le gouvernement du Canada à des organismes comme la Sanjh Foundation permet à l'expression artistique interculturelle de se développer. De plus, il donne aux artistes des communautés dignes d'équité les moyens de s'épanouir et de contribuer au paysage culturel diversifié du Canada.

Citations

« Quand les gens échangent sur leurs histoires, leurs traditions et leur art, non seulement célèbrent-ils leur patrimoine diversifié, mais ils rendent le pays plus fort. La Sanjh Foundation joue un rôle important dans ce travail. En effet, elle offre aux artistes et aux communautés de Surrey une tribune pour raconter leurs histoires, faire connaître leurs traditions et créer des liens entre eux afin de nourrir une compréhension de la diversité culturelle au pays et un sentiment de fierté. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis ravi de participer au festival Sanjh de cette année. Il permet de célébrer la musique, la danse et l'énergie de notre communauté. Grâce au financement de notre gouvernement, nous donnons aux artistes le soutien dont ils ont besoin pour expérimenter, collaborer et donner vie à de nouvelles idées, tout en faisant connaître leur culture à des publics locaux et internationaux. La Sanjh Foundation joue un rôle essentiel pour rendre ces liens possibles. »

- Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton

« Ce soutien du gouvernement du Canada renforce notre capacité à faire entendre des voix diverses au moyen des arts. Il nous permet de continuer à créer des plateformes où les artistes, les conteurs et les responsables culturels peuvent tisser des liens ainsi que faire découvrir et célébrer notre riche patrimoine. »

- Gagandeep Singh, président, Sanjh Foundation

Les faits en bref

Fondée en 2013, la Sanjh Foundation est un organisme sans but lucratif qui se consacre à la préservation et à la promotion des arts, de la culture et du patrimoine au moyen de représentations publiques et d'ateliers éducatifs auxquels peut assister l'ensemble de la communauté. L'accent est mis sur la musique, la danse et la littérature. La fondation offre un environnement inclusif où des personnes de tous les horizons peuvent apprendre, apprécier et célébrer diverses traditions culturelles et artistiques.

Cette année, le festival Sanjh se déroule les 5 et 6 septembre au Surrey Civic Plaza. Il met en vedette des dizaines d'artistes et d'activités. C'est l'une des plus grandes célébrations communautaires gratuites des arts et de la culture en Colombie-Britannique.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes, artisans, interprètes du patrimoine, spécialistes et passeurs culturels des Premières Nations, Inuit et Métis locaux de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il donne aussi aux groupes locaux l'occasion de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme offre du financement pour la tenue d'activités communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle; les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse; et célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Sanjh Foundation (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]