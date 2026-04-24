Le gouvernement du Canada investit dans des programmes d'apprentissage du français langue seconde destinés aux jeunes du Nouveau-Brunswick

MONCTON, NB, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des possibilités d'apprentissage du français langue seconde destinées aux jeunes du Nouveau-Brunswick.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, a annoncé un financement de plus de 440 000 $ en appui à la programmation annuelle de 2026-2027 et de 2027-2028 de l'organisme Parents pour l'éducation bilingue Nouveau-Brunswick. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cet investissement aidera à accroître l'accès aux possibilités d'apprentissage du français langue seconde pour les enfants et les jeunes de toute la province; donnera aux familles les moyens de s'y retrouver dans l'enseignement du français langue seconde; et contribuera à bâtir des communautés dynamiques et inclusives.

Grâce à ces activités, les jeunes pourront gagner en confiance, élargir leurs horizons, acquérir de solides compétences linguistiques, éveiller leur sensibilité culturelle et renforcer leur sentiment d'appartenance à l'identité bilingue du Canada.

En tant que seule province officiellement bilingue du pays, le Nouveau-Brunswick est particulièrement bien placé pour promouvoir la dualité linguistique et créer des occasions significatives pour les jeunes du pays de vivre et d'étudier dans nos deux langues officielles. Des investissements comme celui-ci permettent aux jeunes de toute la province de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et économique du Canada.

Citations

« Apprendre le français ouvre des portes, pas seulement vers l'emploi, mais aussi vers des amitiés, des cultures et des communautés partout au pays. Dans une province comme le Nouveau-Brunswick, où nos deux langues officielles font partie du quotidien, ces possibilités revêtent une importance encore plus grande. Cet investissement aidera les jeunes à tisser des liens solides qui les accompagneront toute leur vie. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le bilinguisme ouvre des portes et élargit les horizons partout dans le monde. C'est particulièrement vrai au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue du Canada, mais cela vaut également pour les plus de 100 pays et régions où l'on parle le français. Le fait d'instruire les enfants du Nouveau-Brunswick dans les deux langues officielles contribue à les préparer à une économie de plus en plus mondialisée. Je suis fière que le gouvernement du Canada aide des organismes bénévoles comme Parents pour l'éducation bilingue au Nouveau-Brunswick à défendre l'avenir de nos enfants. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe

« Nous sommes extrêmement heureux de recevoir à nouveau cet appui de Patrimoine canadien pour le cycle de financement 2026-2028. Cet investissement permet à Parents pour l'éducation bilingue Nouveau-Brunswick de mieux soutenir les familles et les éducateurs à travers la province. En tant que Néo-Brunswickois au service des Néo-Brunswickois dans la seule province officiellement bilingue du Canada, nous nous engageons à garantir que chaque enfant puisse apprendre le français langue seconde grâce à un enseignement de grande qualité. Grâce à ce partenariat, nous pouvons élargir l'accès aux programmes, répondre à la demande croissante et contribuer à bâtir un avenir bilingue plus inclusif et durable. »

- Jane Keith, présidente, Parents pour l'éducation bilingue Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

Parents pour l'éducation bilingue Nouveau-Brunswick est un organisme bénévole composé de parents, d'éducateurs et de membres de la communauté, dédiés à l'avancement de l'enseignement du français dans les écoles publiques anglophones de la province. Son mandat consiste à offrir des possibilités d'apprentissage du français langue seconde aux élèves et aux familles, ainsi qu'à promouvoir la valeur de la dualité linguistique.

Dans le cadre de sa programmation annuelle, l'organisme offre des activités telles que des camps pour les élèves, des programmes de tutorat, des activités culturelles destinées aux jeunes et aux familles, du soutien et des ressources pour aider les parents, ainsi que des initiatives de défense des droits visant à promouvoir l'accès égal à l'éducation bilingue pour tous les élèves de la province. Parmi les nouvelles activités, mentionnons un programme de tutorat par les pairs où des élèves francophones aident des élèves en immersion française, un concours de vidéos multimédia, des activités pour aider les enfants d'âge préscolaire à apprendre le français à la maison, et des occasions de conversation pour les parents.

Le Programme Mise en valeur des langues officielles vise à promouvoir la pleine reconnaissance et l'utilisation du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Liens connexes

Programme Mise en valeur des langues officielles

Parents pour l'éducation bilingue Nouveau-Brunswick

SOURCE Patrimoine canadien

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