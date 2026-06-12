/R E P R I S E --Avis aux médias - Table ronde au sujet de la nouvelle Loi sur les médias sociaux sécuritaires/

Le ministre Miller tiendra une table ronde réunissant des députés et des parties prenantes afin de discuter d'une nouvelle mesure législative visant à rendre les réseaux sociaux et les agents conversationnels plus sécuritaires pour les enfants.

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra vendredi une table ronde en personne réunissant des députés et des parties prenantes au sujet du nouveau projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires. Les journalistes sont invités à assister à la conclusion de la table ronde, qui sera suivie d'un point de presse informel.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 12 juin 2026

HEURE :

16 h 35 - Résumé de la table ronde par le ministre Miller

16 h 45 - Point de presse

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 13 h 00, le vendredi 12 juin. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]