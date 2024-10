L'entreprise obtient des aides financières totalisant 800 000 $ de la part de DEC.

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé aujourd'hui l'attribution de deux contributions remboursables totalisant 800 000 $ à l'entreprise EVAH Corp. Ces appuis de DEC ont permis à l'entreprise de couvrir des frais professionnels externes et d'acquérir des équipements pour assurer sa croissance par la mise en place à Laval d'un laboratoire et d'un bureau de recherche et développement en santé animale.

Fondée en 2020, EVAH Corp., une entreprise de biotechnologie qui a d'abord entrepris ses activités à Saint-Hyacinthe, œuvre dans le secteur de la santé animale. L'entreprise se positionne dans un marché international où la recherche et le développement d'alternatives aux antibiotiques traditionnels sont nécessaires. Son équipe de gestionnaires et de scientifiques mise sur l'acquisition et le développement de technologies et collabore avec des experts en recherche et développement pour porter ses solutions à l'étape de la précommercialisation.

Une première contribution de 500 000 $ a permis de couvrir les frais professionnels externes liés aux certifications nécessaires des technologies et des conférences scientifiques, de même que les frais professionnels liés à la protection de la propriété intellectuelle. La seconde contribution, de 300 000 $, a permis à EVAH Corp. d'acquérir et d'installer des équipements de laboratoire et de recherche, notamment deux robots collaboratifs, une enceinte de sécurité biologique, un spectrophotomètre, un appareil de gel ainsi qu'une centrifugeuse et une ultracentrifugeuse.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à investir pour s'assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, EVAH Corp., située à Laval, a pu couvrir des frais professionnels et acquérir et installer des équipements de laboratoire et de recherche pour continuer d'innover dans le domaine des sciences de la vie. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes en les aidant à bien s'outiller pour bâtir ensemble une économie plus forte, résiliente et durable. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Aider une entreprise à croître et à innover afin qu'elle puisse faire bénéficier d'une technologie importante la population canadienne est une priorité pour notre gouvernement. Voilà pourquoi nous appuyons ce projet porteur d'EVAH Corp., qui a inauguré récemment ses nouveaux laboratoires scientifiques à Laval. Son succès et les retombées de ses projets rejailliront sur toute la région du Grand Montréal, mais aussi sur l'économie québécoise et canadienne dans son ensemble. Je suis ravie du soutien de notre gouvernement à cette entreprise et de l'impact que celle-ci aura sur le secteur de la santé animale. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement canadien, qui nous permet de continuer à innover dans le domaine de la santé animale. Ces nouvelles infrastructures à Laval marquent une étape importante dans la croissance d'EVAH Corp. et renforcent notre capacité à offrir des solutions novatrices pour répondre aux besoins croissants de l'industrie, tant au Canada qu'à l'échelle internationale. »

Michel Fortin, cofondateur et président‍-‍directeur général, EVAH Corp.

Faits en bref

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. Les fonds ont également été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

