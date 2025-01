CALGARY, AB, le 29 janv. 2025 /CNW/ - L'Alberta est un géant de l'énergie au Canada et à l'échelle mondiale. Que ce soit dans les minéraux critiques, le pétrole, le gaz, les produits pétrochimiques carboneutres, les énergies renouvelables, les biocarburants ou l'hydrogène, le secteur des ressources naturelles de l'Alberta crée des milliers d'emplois et ouvre des perspectives économiques à ses travailleurs et entreprises. Les innovateurs albertains travaillent donc au développement et au déploiement de nouvelles technologies qui réduiront la pollution dans des secteurs d'activités clés, renforceront la compétitivité et assureront la prospérité, aujourd'hui et à l'avenir.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement total de près de 13,4 millions de dollars à l'appui de technologies albertaines qui réduiront la pollution tout en développant l'emploi et en favorisant la prospérité économique.

Les projets financés visent à perfectionner des technologies de captage du carbone, qui seront ainsi plus abordables, plus efficaces pour réduire les émissions et plus faciles à utiliser dans les différents secteurs de l'industrie. Ils fourniront également de meilleurs outils et de meilleures données pour évaluer ces technologies et permettront d'explorer de nouvelles façons de retirer le dioxyde de carbone du milieu atmosphérique pour bâtir au Canada un avenir durable et prospère.

Le gouvernement fédéral investit dans les entreprises et organisations albertaines suivantes qui développent des technologies sophistiquées de gestion du carbone :

Innotech Alberta Inc. - 2,5 millions de dollars pour l'étude d'améliorations apportées à des systèmes de captage à base d'amines;

Ionada Canada - 4,7 millions de dollars pour démontrer la rentabilité d'une technologie de captage et de séquestration du carbone;

Université de Calgary - 4,3 millions de dollars au total pour trois projets de recherche sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC);

Université de l' Alberta -1,89 million de dollars pour deux projets de recherche sur le CUSC.

Le gouvernement du Canada fait ce genre d'investissements pour que les Canadiens puissent saisir les occasions exceptionnelles offertes par les combustibles propres. Nous développons l'emploi et les perspectives économiques tout en réduisant la pollution en Alberta et à l'échelle nationale. Et nous entendons travailler en étroite collaboration avec toutes les provinces des Prairies pour cerner les projets prioritaires qui contribueront à édifier une économie verte, prospère et durable, au profit de tous.

« Le captage du carbone a un rôle clé à jouer dans la croissance de notre économie, rôle qui s'intensifiera dans l'avenir puisque les investisseurs mondiaux privilégient de plus en plus les pays qui ont des plans économiques porteurs de stabilité et respectueux de l'environnement. Ces projets soutiendront la croissance de l'emploi et la prospérité économique en Alberta et aideront celle-ci à demeurer une superpuissance énergétique sur la scène internationale. Bravo à tous ces promoteurs exemplaires qui cherchent à rendre les industries canadiennes plus vertes et plus compétitives que jamais. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est un chef de file mondial des technologies propres, et les innovations et entreprises albertaines en sont la force motrice. Le Canada fait progresser de nombreux projets de captage du carbone à la pointe de la technologie à Calgary dans ses efforts pour saisir les possibilités économiques régionales dans ce secteur en plein essor qui continuera de créer de bons emplois à l'échelle locale, d'assurer la sécurité énergétique et la prospérité à long terme et de combattre les changements climatiques. »

George Chahal

Député de Calgary Skyview

« Je tiens à remercier le ministre Wilkinson et toute l'équipe de RNCan pour leur soutien, qui a joué un rôle de premier plan dans le développement d'Ionada. Grâce à RNCan, ainsi qu'à nos investisseurs et partenaires de l'industrie - le NGIF, le CRIN et PTAC -, nous pourrons exploiter les infrastructures existantes; maintenir les emplois existants et en créer de nouveaux; et réduire considérablement les émissions de CO 2 à l'échelle mondiale. »

Edoardo Panziera

PDG et fondateur, Ionada Canada

« Je tiens à remercier RNCan et le ministre Wilkinson de financer le Programme d'innovation énergétique et notre projet. Les problèmes énergétiques s'étendent souvent sur une vaste échelle, et l'un des défis en innovation est de réussir à convaincre des gens de prendre le risque de soutenir une nouvelle technologie prometteuse. La mise en place de technologies possiblement révolutionnaires exige une atténuation progressive des risques, y compris la capacité de réaliser des projets pilotes à différentes échelles. Ces fonds nous permettront de collaborer avec de nouveaux partenaires et ainsi de combler d'importantes lacunes technologiques dans les innovations énergétiques grâce à la réalisation d'essais et de démonstrations à petite échelle. »

George Shimizu

Université de Calgary

« Cet investissement contribuera grandement à transformer le système énergétique du Canada. Ces projets témoignent de notre attachement à la recherche de pointe - nos chercheurs s'emploient activement à développer des technologies novatrices, à ouvrir la voie vers la carboneutralité et à faciliter l'exécution des engagements climatiques à l'échelle mondiale. En faisant progresser le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, nous bâtissons un avenir plus propre et plus durable pour le Canada et pour la planète. »

Aminah Robinson Fayek, Ph. D.

Vice-présidente, Recherche et Innovation, Université de l'Alberta

« Il faut atténuer les émissions de dioxyde de carbone attribuables au système énergétique. Ce financement nous aidera à développer des outils et des modèles d'ingénierie fondamentaux et fondés sur la science pour mieux comprendre les coûts et l'empreinte carbone de différentes technologies. En outre, ce projet contribuera à former la prochaine génération de travailleurs de l'industrie canadienne de l'énergie. »

Amit Kumar, Ph. D.

Professeur à l'Université de l'Alberta et titulaire de la chaire de recherche du Canada en évaluation des systèmes énergétiques (niveau 1)

« Cette coentreprise avec le gouvernement fédéral et des partenaires de l'industrie permettra au centre de conversion du carbone d'InnoTech Alberta de réduire le coût du captage du CO 2 en valorisant les gaz de combustion de la centrale Shepard pour diminuer l'intensité énergétique des procédés de captage à base de solvants. Le travail que nous réalisons aujourd'hui aidera l'industrie et les fournisseurs de technologies à perfectionner le captage, l'utilisation et le stockage pour réduire le CO 2 dans le milieu atmosphérique, ce dont tout le monde bénéficiera. »

Mike Mahon, Ph. D.

PDG, Alberta Innovates et InnoTech Alberta

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a investi 319 millions de dollars sur sept ans dans des projets de recherche, de développement et de démonstration (RDD) pour accroître la viabilité commerciale des technologies de CUSC.

Ressources naturelles Canada contribue à cet effort grâce au Programme d'innovation énergétique. Les projets financés dans le cadre du domaine d'intérêt « Captage » de l'appel de propositions de projets de RDD en matière de CUSC visent à soutenir des projets de RDD sur des technologies et procédés de captage du CO 2 de prochaine génération qui sont susceptibles de réduire considérablement le coût du captage du CO 2 et d'assurer l'applicabilité de ces technologies à un éventail de sources, de volumes et de concentrations d'émissions de CO 2 plus large que les technologies de captage du CO 2 à base d'amines actuellement disponibles sur le marché.

de prochaine génération qui sont susceptibles de réduire considérablement le coût du captage du CO et d'assurer l'applicabilité de ces technologies à un éventail de sources, de volumes et de concentrations d'émissions de CO plus large que les technologies de captage du CO à base d'amines actuellement disponibles sur le marché. Rendue publique en 2023, la Stratégie de gestion du carbone propose une vision qui prévoit le déploiement de technologies de gestion du carbone pour aider à réaliser les objectifs climatiques du Canada d'ici 2050 tout en créant des emplois et en soutenant les innovations canadiennes. une vision qui prévoit le déploiement de technologies de gestion du carbone pour aider à réaliser les objectifs climatiques du Canada d'ici 2050 tout en créant des emplois et en soutenant les innovations canadiennes.

Comme on le voit dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral offre, en fonction des priorités, une série d'importants crédits d'impôt à l'investissement qui représentent 93 milliards de dollars en incitatifs d'ici 2034-2035 en vue de favoriser la création d'emplois et d'aider le Canada à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Voici les différents crédits d'impôt à l'investissement (CII) dans l'économie propre : CII pour le CUSC; CII pour les technologies propres; CII pour la fabrication de technologies propres; CII pour l'hydrogène propre; CII pour l'électricité propre; CII pour la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

Les entreprises admissibles peuvent maintenant demander le CII pour le CUSC. Pour en savoir plus sur les CII et sur la façon de procéder pour les demander, visiter Crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre.

