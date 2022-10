L'entreprise de Lachute obtient une aide financière de 105 000 $ de DEC.

LACHUTE, QC, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 105 000 $ à Titan Spas. Cet appui de DEC permettra à la PME de Lachute d'augmenter sa productivité et sa capacité de production pour la fabrication de couvercles de spas.

Fondée en 2018, Titan Spas est une entreprise familiale qui a commencé ses activités avec le reconditionnement de spas usagés. Son usine compte aujourd'hui trois unités dont une pour la fabrication de spas neufs, une autre pour la remise à neuf de spas usagés et une dernière pour la fabrication de couvercles de spas qui servent à recouvrir la cuve et à l'isoler contre les variations de température.

La contribution de DEC a permis à l'entreprise de faire l'acquisition et l'installation d'équipements de production, notamment une machine automatisée pour la coupe du vinyle et des machines à coudre pour l'assemblage. De plus, la mise en œuvre de ce projet permettra de créer 10 emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières de Lachute, conformément à notre plan de relance économique. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie, et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Titan Spas augmentera sa capacité de production de couvercles de spas avec l'achat d'équipement automatisé. Le succès et les retombées de ce projet participeront à la vitalité économique de Lachute et de la grande région des Laurentides. Bravo! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir témoigner des bénéfices résultants de l'aide financière qui nous a été apportée par DEC. En effet, cet appui nous a permis de réaliser un projet sur lequel nous avons consacré de grands efforts depuis 2017. Grâce à cette aide, nous avons pu rapatrier 100 % de la production des couvercles de spa ici, au Canada. La production locale est un énorme avantage pour la population canadienne, tant au niveau des emplois que pour la qualité du produit et nous en sommes très fiers. C'est donc la raison pour laquelle nous tenons à remercier DEC pour son engagement et sa contribution. »

Maxime Soucis, directeur général, Titan Spas

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

