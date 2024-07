L'entreprise de Gatineau obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 200 000 $ à Structures KSM. Cet appui de DEC permettra à la PME de Gatineau d'augmenter sa productivité et sa compétitivité.

Structures KSM (12165333 Canada inc.) est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la fabrication de fermes de toit majoritairement destinées au secteur de la construction résidentielle. L'entreprise achète ses matières premières directement des scieries de bois du Québec et elle vend ses fermes de toit assemblées et prêtes à être installées sur les chantiers de construction.

La contribution de DEC a permis à Structures KSM d'acquérir et d'installer de l'équipement spécialisé, notamment une scie automatisée A4 et le logiciel requis pour son utilisation. Cet équipement permettra d'alléger le travail physique des employés affectés à la coupe et au marquage du bois et de réduire le risque de blessure tout en améliorant la productivité de l'entreprise.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« En investissant dans le projet d'acquisition d'équipement automatisé de Structures KSM, nous demeurons fidèles à nos engagements et nous aidons les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. En créant des emplois de qualité, nos entreprises assurent ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie, et c'est pourquoi notre gouvernement investit pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Structures KSM augmentera sa capacité de production de fermes de toit avec l'achat d'équipement automatisé. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Gatineau et de la grande région de l'Outaouais. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« KSM remercie DEC pour cette contribution financière. Notre compagnie est déterminée à constamment améliorer son efficacité, son efficience et la qualité de ses produits. En plus d'être bénéfique pour l'environnement, en diminuant les pertes de bois, l'acquisition de ce nouvel équipement améliorera la santé et la sécurité des employés et augmentera la précision de notre travail pour ainsi offrir aux clients un produit de plus grande qualité. Toute l'équipe est enthousiaste à l'idée de pouvoir très bientôt recevoir la scie automatisée A4. »

Sébastien Lavoie, vice-président et propriétaire, Structures KSM

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

