L'organisme de Shawinigan obtient une aide financière de 473 600 $ de DEC.

SHAWINIGAN, QC, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 473 600 $ au DigiHub Shawinigan (La Station du numérique). Cet appui de DEC permet à l'organisme d'acquérir une puissance de calcul significative, renforçant son pôle de convergence technologique. Ce dernier vise à propulser les entreprises dans l'innovation en intelligence artificielle, en chaîne de blocs, en métavers (jumeaux numériques) et en informatique quantique.

Le DigiHub Shawinigan (La Station du numérique) incarne l'avenir de l'écosystème technologique en offrant un environnement où convergent créativité, expertise et technologies de pointe. Le DigiHub se distingue par sa polyvalence, agissant comme incubateur, accélérateur, laboratoire d'innovation et espace collaboratif multifonctionnel.

Sa nouvelle puissance de calcul marque un tournant décisif dans sa mission d'accompagnement des entreprises. Cette infrastructure de pointe accélère la transformation numérique et démocratise l'accès aux technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), les jumeaux numériques et l'informatique quantique. En facilitant l'expérimentation et l'adoption de solutions innovantes, le DigiHub stimule la compétitivité des entreprises.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME et les organismes sont au cœur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités. Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises comme le DigiHub Shawinigan. Avec cet investissement, le DigiHub pourra développer son pôle de convergence technologique visant à renforcer sa capacité d'innovation et d'accompagnement pour les entreprises innovantes qui utilisent de nouvelles technologies. Son apport à la vitalité économique de Shawinigan est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de ce projet. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement soutient les entreprises et les organismes qui misent sur les nouvelles technologies dans leurs activités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien au DigiHub, dont le succès fait rayonner non seulement la région de Shawinigan, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. En aidant des entreprises et des organismes comme le DigiHub à s'outiller adéquatement, nous contribuons à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'investissement de DEC propulse le DigiHub vers l'avant-garde technologique, nous permettant de créer un pôle de calcul rapide alliant haute performance, IA et quantique. Équipés de GPU de pointe et d'une expertise renforcée, nous sommes prêts à révolutionner l'innovation numérique. Ce soutien crucial nous permettra, avec nos partenaires, de concrétiser rapidement les ambitions les plus audacieuses des entreprises et startups, tout en positionnant le Canada comme leader industriel dans ces technologies d'avenir. »

Philippe Nadeau, directeur général, La Station du numérique - DigiHub Shawinigan

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]