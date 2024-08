L'Université de Montréal et l'Observatoire du Mont‑Mégantic (OMM) obtiennent une aide financière de 850 000 $ de DEC.

NOTRE-DAME-DES-BOIS, QC, le 2 août 2024 /CNW/ - Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, la prolongation, pour une durée de deux ans, de l'entente entre DEC, l'Université de Montréal et l'Observatoire du Mont‑Mégantic (OMM), ainsi que l'octroi d'une contribution supplémentaire non remboursable de 850 000 $. Cet appui additionnel de DEC vient porter le montant total de la contribution à 3 350 000 $ pour cette entente qui a débuté en 2018. Celle-ci vise à soutenir le fonctionnement de l'OMM et lui permet de poursuivre son programme scientifique, ses activités d'innovation de pointe en optique-photonique et de maintenir l'attractivité touristique du Parc national du Mont‑Mégantic.

Pôle d'innovation technologique de calibre mondial, l'OMM poursuit depuis 1978 une mission de recherche et de formation universitaire de pointe en astrophysique, tout en vulgarisant l'astronomie auprès du grand public. Son télescope, situé au sommet du mont Mégantic, est une infrastructure majeure consacrée à la recherche en astrophysique. L'OMM regroupe aussi des laboratoires d'astrophysique expérimentale situés sur les campus de l'Université de Montréal et de l'Université Laval. L'aide financière de DEC permettra de soutenir les projets de développement technologique et scientifique, de même que l'entretien des installations de l'Observatoire.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'Observatoire du Mont‑Mégantic est un chef de file en matière d'innovation scientifique. Il joue un rôle fondamental pour la région et pour le Québec et ce partenariat qui se poursuit lui permettra de continuer ses travaux de recherche en plus de contribuer à la vitalité économique et touristique de notre région. »

L'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir l'innovation et le développement économique de nos régions. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir l'Observatoire du Mont‑Mégantic, dont les activités scientifiques permettent non seulement de faire rayonner la région de l'Estrie, mais aussi d'y attirer plus de visiteurs, petits et grands. Cet investissement important renforcera également le rôle du Canada en tant que leader mondial de la recherche scientifique. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'exploration de l'univers fascine autant le public que les scientifiques. Le fait que l'Observatoire du Mont‑Mégantic nous donne accès aux étoiles, ici même, au Québec et dans l'est du Canada, est une raison suffisante pour soutenir ses activités. Mais l'Observatoire est bien plus que cela : les travaux de recherche qui y sont menés nous permettent de participer à des projets majeurs, comme le télescope James Webb. C'est pourquoi il est si important d'assurer son financement. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

« Je suis heureux du soutien annoncé aujourd'hui et je remercie DEC pour son appui. Ce financement permettra aux scientifiques en astrophysique de l'UdeM, mais aussi de partout au Canada, de poursuivre leurs travaux et de rester à l'avant-garde de leur domaine. L'Observatoire pourra ainsi continuer sa mission de formation de la relève en astronomie, sans compter son engagement auprès du public en continuant à vulgariser cette science des plus fascinantes. »

René Doyon, professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire du Mont‑Mégantic

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

