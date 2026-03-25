Des projets canadiens visent à faire progresser la prochaine génération de technologies antivol

OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre le vol organisé de véhicules en investissant dans des solutions canadiennes conçues pour prévenir le vol de véhicules.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada versera 1,6 million de dollars pour financer trois projets canadiens visant à mettre au point des technologies antivol de véhicules novatrices.

Financés dans le cadre du défi de prévention des vols de véhicules du programme Solutions innovatrices Canada, ces projets feront progresser les technologies prototypes conçues pour détecter, dissuader et contrer les vols de véhicules, appuyant les efforts d'application de la loi et aidant à protéger les Canadiens et Canadiennes ainsi que leurs biens.

Mise en œuvre par Transports Canada, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cette initiative réunit le gouvernement et l'industrie afin de trouver rapidement des solutions pratiques et concrètes à un important problème de sécurité publique.

Les trois projets sélectionnés passeront maintenant à la phase de développement et de mise à l'essai de prototypes, permettant ainsi de mettre de l'avant des technologies susceptibles de renforcer la sécurité des véhicules et de réduire les vols partout au Canada.

Les trois projets retenus pour un financement sont les suivants :

Un appareil miniaturisé qui peut désactiver les composants du véhicule en cas de détection d'un vol (Carmodity Ltd., Toronto, ON)

Un dispositif de verrouillage du volant alimenté par l'IA qui détecte les tentatives de manipulation, le remorquage et les alarmes (Steel Mirror Inc., Toronto, ON)

Un dispositif automobile intelligent qui prévient les démarrages non autorisés en communiquant avec le téléphone de l'automobiliste (Audesse Automotive Inc., Kitchener, ON)

Ces projets recevront des fonds pour construire des prototypes fonctionnels de leurs concepts. Une fois les prototypes mis au point, il appartiendra aux promoteurs du projet de commercialiser leurs technologies et de les mettre sur le marché de façon indépendante.

Citations

« Nous investissons dans l'innovation canadienne pour aider à détecter, à dissuader et à contrer le vol de véhicules, un grave enjeu lié au crime organisé. Je félicite les entreprises canadiennes qui proposent ces solutions prometteuses et je remercie ceux et celles qui ont participé à ce défi. Votre travail aide à mettre en place des outils pratiques pour mieux protéger les Canadiens et Canadiennes, et appuyer les efforts d'application de la loi partout au pays. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Solutions innovatrices Canada appuie les petites et moyennes entreprises canadiennes dans le développement de solutions aux défis nationaux urgents, y compris les efforts visant à prévenir et à combattre le vol de véhicules. L'annonce d'aujourd'hui fait progresser des technologies canadiennes qui renforcent la sécurité publique et appuient l'approche du gouvernement visant à acheter canadien, tout en favorisant l'innovation et la commercialisation afin de bâtir une économie plus résiliente et des chaînes d'approvisionnement nationales. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Notre Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules donne des résultats concrets et réduit le nombre de vols de véhicules à l'échelle du pays. Les initiatives comme celle-ci s'appuient sur ces progrès en proposant de nouveaux outils et de nouvelles technologies qui contribuent à protéger les Canadiens et les Canadiennes et leurs biens. Je suis impatient de voir ces projets se concrétiser. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a été élaboré en collaboration avec d'autres ordres de gouvernement, les forces de l'ordre et l'industrie à la suite du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules qui s'est tenu en février 2024. Lors du Sommet, le gouvernement du Canada s'est engagé à lancer un défi pour renforcer la protection contre le vol de véhicules.

Les défis de Solutions innovatrices Canada offrent des possibilités de financement concurrentielles pour résoudre des problèmes ou combler des lacunes sur le marché en faisant appel à l'ingéniosité des petites entreprises canadiennes.

Les propositions soumises dans le cadre de ce défi devaient fournir des solutions abordables, sécuritaires, faciles à installer et commercialement viables.

Au total, 88 soumissions ont été reçues dans le cadre de la première phase du défi. De ces soumissions, huit ont été retenues pour mieux répondre aux objectifs du défi. Trois des huit bénéficiaires initiaux ont été sélectionnés pour recevoir du financement dans le cadre de la deuxième phase.

Outre le partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour lancer le défi de prévention du vol de véhicules, Transports Canada continue de réaliser des progrès considérables dans ses engagements au titre du Plan d'action, notamment en : publiant une proposition de mise à jour des normes canadiennes relatives aux systèmes d'immobilisation des véhicules; réalisant des évaluations ciblées de la sûreté des installations portuaires à risque élevé et en collaborant avec les exploitants pour mettre à jour leurs plans de sécurité afin de remédier aux vulnérabilités potentielles; collaborant avec ses homologues provinciaux et territoriaux pour lutter contre les immatriculations frauduleuses de véhicules.



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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]