Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport de Great Sandhills Railway à Saskatchewan pour acheminer les marchandises vers les marchés

UNITY, SK, le 9 août 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 12,4 millions de dollars destinés à deux projets qui augmenteront la capacité ferroviaire, réduiront les engorgements et favoriseront la concurrence en offrant aux expéditeurs de marchandises un accès à deux voies ferroviaires.

Le premier projet consiste à moderniser le chemin de fer d'intérêt local de la Great Sandhills Railway qui relie Burstall, en Saskatchewan, à la voie principale du Canadien Pacifique à l'extérieur de Swift Current. Grâce à cette modernisation, les clients desservis par cette voie pourront acheminer plus efficacement leurs marchandises à exporter vers le port, et la voie répondra davantage à la croissance future de leurs activités. Le service sur la voie d'intérêt local augmentera pour passer de deux voyages par semaine à un par jour, et le temps d'immobilisation sur la ligne principale achalandée du Canadien Pacifique sera également réduit en raison d'une exploitation plus fiable et améliorée.

Le deuxième projet consiste à réduire la congestion sur les voies ferrées principales du Canadien National et du Canadien Pacifique dans le corridor Edmonton-Saskatoon en construisant trois boucles ferroviaires ainsi qu'un atelier de réparation au terminal North West, qui se situe à l'extérieur de la ville d'Unity, en Saskatchewan. Ces travaux permettront d'augmenter le volume de la circulation ferroviaire, d'améliorer la fluidité et le rendement du réseau dans le secteur en offrant un accès efficace aux voies ferrées principales du Canadien National et du Canadien Pacifique.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 300 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

Citation

« Je suis heureux de voir cet important projet aller de l'avant. Le transport et la distribution de marchandises font partie intégrante de l'économie de notre région et de notre pays. Ces améliorations augmenteront les possibilités de transport de la collectivité, aideront les entreprises à acheminer plus de marchandises aux marchés et créeront de bons emplois.»

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada. Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui appuieront l'acheminement des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en croissance. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards au cours de la même période.

Les chemins de fer du Canada jouent un rôle essentiel pour relier notre vaste pays au reste du monde. Ils relient les producteurs canadiens de marchandises en vrac, de biens industriels et de biens de consommation aux ports des côtes est et ouest, et contribuent ainsi à la croissance et à la diversification des débouchés commerciaux du Canada à l'étranger. Avec plus de 2 800 locomotives tirant plus de 5,2 millions de wagons, les chemins de fer assurent le transport de plus de 358 millions de tonnes de marchandises par année, ce qui représente environ la moitié des exportations internationales du Canada.

Les chemins de fer d'intérêt local du Canada offrent un service entier et essentiel aux clients qui ne sont pas desservis directement par les chemins de fer de catégorie 1. En réorientant la circulation vers les voies principales, où l'on accède aux transporteurs ferroviaires de longue distance, les secteurs manufacturiers et liés aux ressources dans les régions peuvent atteindre plus facilement les marchés mondiaux. Au Canada, il y a plus de 50 chemins de fer d'intérêt local sur lesquels sont transportées chaque année des marchandises d'une valeur de 20,3 milliards de dollars qui transitent par les réseaux ferroviaires continentaux.

Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur l'exportation, le gouvernement s'est engagé à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Document connexe

Liens connexes

