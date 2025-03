Le député René Arseneault annonce l'octroi d'un important financement au Centre Maillet d'Edmundston.

EDMUNDSTON, NB, le 6 mars 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles font partie intégrante de notre identité canadienne. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Il reconnait aussi l'importance d'avoir des infrastructures communautaires où les gens peuvent se réunir, partager des idées et accéder à des ressources vitales, dans leur langue.

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allouait 2 millions de dollars au Centre Maillet d'Edmundston pour la réalisation de la deuxième phase de son important projet de rénovation. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Grâce à ce financement couvrant la période 2024-2027, le Centre Maillet sera en mesure d'apporter des améliorations structurelles à son bâtiment et de réaménager ses espaces locatifs et vacants. Les fonds permettront notamment de remplacer les fenêtres, de recouvrir l'auditorium, de remplacer le panneau électrique et d'améliorer le système de ventilation. Le Centre pourra également acquérir de l'équipement spécialisé afin de fournir un environnement plus fonctionnel et plus accessible à ses locataires.

Outre le gouvernement du Canada, les participants à ce projet sont, entre autres, la Société de développement régional du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Énergie Nouveau-Brunswick et la Ville d'Edmundston.

Au total, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 47,2 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour augmenter le nombre et la qualité des infrastructures éducatives et des espaces communautaires dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire à travers le pays. Cet investissement est rendu possible grâce au Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 et au volet Vie communautaire du Programme Développement des communautés de langues officielles.

Citations

« Les espaces communautaires dans un milieu linguistique minoritaire sont essentiels pour rendre nos communautés plus dynamiques et plus inclusives. En investissant dans ces espaces, nous assurons un avenir où la force de nos communautés repose sur l'unité, l'innovation et l'égalité des chances pour tout le monde. »

-- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Nous sommes fiers d'appuyer le Centre Maillet, qui continue de servir la communauté francophone d'Edmundston. Les améliorations structurelles et le nouvel équipement spécialisé rehausseront sa programmation et ses activités en français, renforçant ainsi le sentiment de fierté et d'appartenance de la population francophone de la région. »

- René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche

« Investir dans un centre culturel et communautaire ne consiste pas seulement à financer un bâtiment : il s'agit également de nourrir le cœur de notre communauté. Ce soutien nous permettra de créer un espace dynamique où la créativité s'épanouit, où des voix diverses se font entendre et où des liens se nouent, en fin de compte, enrichissant la vie de tous ceux que nous servons au Centre Maillet. Au nom de notre communauté, nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien! »

- Michelle Sirois, présidente, Centre Maillet

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 prévoit un investissement supplémentaire de 1,4 milliard de dollars sur 5 ans pour soutenir 33 mesures nouvelles ou bonifiées visant à protéger et promouvoir les langues officielles au pays. Ces fonds s'ajoutent à un financement historique cumulatif de quelque 2,7 milliards de dollars et à des financements à durée déterminée de 155,6 millions sur les 5 années en question, portant ainsi le total de l'appui fédéral aux langues officielles pour la période 2023-2028 à 4,1 milliards de dollars.

Il s'agit du 5e plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans. Il mise sur 4 piliers, inspirés par les priorités gouvernementales ainsi que les enjeux exprimés par les communautés du pays lors des Consultations pancanadiennes pour les langues officielles 2022, dont le rapport est disponible en ligne.

Le 20 juin 2023, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Constitué en 2005, le Centre Maillet est un organisme à but non lucratif qui favorise la réalisation d'activités et de projets axés sur le développement artistique, culturel, social, économique et communautaire. En 2005, le Conseil d'administration du centre a réorienté la vocation du lieu et lui a donné une mission de nature socioculturelle appuyant des rassemblements, des services et des activités destinés aux francophones d'Edmundston et ses environs.

Liens connexes

