Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement économique Canada pour les Prairies, investit dans des fournisseurs de défense installés à Winnipeg pour les aider à élargir à la fois leurs offres de défense et leurs offres civiles

WINNIPEG, MB, le 24 avril 2026 /CNW/ - L'environnement mondial évolue, et la sécurité et la souveraineté du Canada dépendent de la capacité nationale de construire, d'entretenir et de fournir l'équipement militaire critique ainsi que les services de défense nationale ici au pays.

Le gouvernement du Canada investit dans l’industrie de Winnipeg pour renforcer la capacité de défense du Canada (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un financement fédéral de 19,5 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) pour trois projets réalisés à Winnipeg qui contribueront à renforcer la capacité industrielle de défense du Canada :

La création par Magellan Aerospace Limited d'un centre d'usinage de pointe à Winnipeg afin d'améliorer les capacités de production nécessaires pour les composantes aéronautiques utilisées pour une variété d'aéronefs militaires. Cela représente un investissement fédéral de 8 millions de dollars.

d'un centre d'usinage de pointe à Winnipeg afin d'améliorer les capacités de production nécessaires pour les composantes aéronautiques utilisées pour une variété d'aéronefs militaires. Cela représente un investissement fédéral de 8 millions de dollars. L'agrandissement par StandardAero de son campus de Winnipeg pour la capacité d'entretien, de réparation et de révision (ERR) aérospatial à double usage, y compris l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements, ainsi que l'intégration de technologies numériques de pointe. Cela représente un investissement fédéral de 8 millions de dollars.

de son campus de Winnipeg pour la capacité d'entretien, de réparation et de révision (ERR) aérospatial à double usage, y compris l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements, ainsi que l'intégration de technologies numériques de pointe. Cela représente un investissement fédéral de 8 millions de dollars. La création par Win-Shield Devices d'une usine de fabrication d'équipements de protection personnelle à des fins militaires et civiles, y compris des appareils de protection respiratoire inclusifs. Cela représente un investissement fédéral de 3,5 millions de dollars.

Ces investissements contribueront à renforcer les secteurs aérospatial et manufacturier du Manitoba, à accroître la capacité industrielle à Winnipeg et à assurer que les entreprises canadiennes soient mieux disposées à répondre aux besoins, autant sur le plan de la défense que sur le plan civil. En appui à l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir un Canada fort et à produire davantage de ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nos frontières, ces projets devraient créer plus de 150 emplois, en préserver plus de 100 et soutenir plus de 10 petites et moyennes entreprises au Manitoba.

Citations

« Dans un environnement mondial plus incertain, le Canada doit pouvoir compter sur sa propre force industrielle. Grâce à l'Initiative régionale d'investissement dans la défense, notre gouvernement investit dans des entreprises du Manitoba qui développent leurs capacités, adoptent des technologies de pointe et renforcent les chaînes d'approvisionnement du Canada. Il s'agit de bâtir de véritables capacités, de créer de bons emplois à Winnipeg et de s'assurer que le Canada soit plus fort, plus sécuritaire et plus autonome. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le Manitoba possède le talent, l'expertise et la force industrielle nécessaires pour aider le Canada à répondre aux besoins actuels en matière de défense et de sécurité. En appuyant ces trois projets locaux, notre gouvernement aide les entreprises à prendre de l'expansion, à créer des emplois et à tirer parti des forces du Manitoba dans les secteurs de l'aérospatiale et de la fabrication de pointe. Cet investissement aura un impact réel ici à Winnipeg et aidera à renforcer la capacité de défense du Canada pour l'avenir. »

-L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, députée de Churchill - Keewatinook Aski

« Winnipeg possède le talent, l'expertise et la capacité industrielle nécessaires pour renforcer les capacités de défense du Canada. Cet investissement appuie les entreprises d'ici qui prennent de l'expansion, créent de bons emplois locaux et misent sur les forces de notre ville dans les secteurs de l'aérospatiale et de la fabrication de pointe, tout en stimulant l'innovation et en aidant à faire en sorte que le Canada soit plus sûr, résilient et autosuffisant pour l'avenir. »

-Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour cet investissement financé par RDII, qui renforce notre capacité de défense souveraine et la capacité de Magellan à exécuter des programmes de défense essentiels. Ce financement appuie les travaux continus de Magellan sur les programmes des moteurs F404 et F414, qui alimentent des plateformes comme le Boeing F/A-18E/F Super Hornet, le Boeing EA-18G Growler et le Saab JAS 39 Gripen, et positionne l'entreprise pour répondre à la demande croissante au pays et à l'étranger. »

-Ron Drepaul, directeur général, Magellan Aerospace, Winnipeg

« StandardAero remercie Développement économique Canada pour les Prairies pour son soutien à l'agrandissement des nouvelles installations de l'entreprise à Winnipeg, qui doit être achevé plus tard cette année. Cet agrandissement de 70 000 pi2, financé en partie par un prêt de PrairiesCan, soutient à la fois l'économie locale de Winnipeg et les Forces armées canadiennes, avec lesquelles StandardAero entretient un partenariat de longue date. Notre installation de Winnipeg assurera l'entretien des moteurs pour les aéronefs multimissions P-8A Poseidon du Canada dès leur entrée en service l'an prochain, et l'agrandissement de notre installation nous permettra également d'augmenter la capacité des plateformes de moteurs de défense existantes, ce qui inclut le soutien des capacités ERR locales pour la flotte de CC-130H, CC-130J et CP-140 de l'Aviation royale canadienne. »

-Chad Flowers, vice-président et directeur général, StandardAero Military, Helicopters and Energy - Winnipeg

« Le soutien de PrairiesCan accélère notre transition du développement vers la production en permettant de faire des investissements essentiels dans les équipements et les infrastructures, et d'assurer l'intégration de nouveaux membres d'équipe pour soutenir une fabrication évolutive. Cela nous place sur la bonne voie pour faire progresser le développement des appareils, renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale du Canada et conquérir les marchés internationaux avec confiance. »

-Rob Ranson, fondateur et président, Win-Shield Devices

Faits en bref

L'industrie canadienne de la défense contribue pour près de 10 milliards de dollars à notre produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

Winnipeg abrite le quartier général opérationnel de l'Aviation royale canadienne et la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.

Le Manitoba abrite deux bases des Forces canadiennes : la BFC Shilo et la BFC Winnipeg (17 e Escadre).

Escadre). L'IRID est un programme national triennal, d'une valeur de 379,2 millions de dollars, mis en place par les sept organismes de développement régional du Canada. Elle s'harmonise avec la Stratégie industrielle de défense et améliore la capacité du Canada à reconstruire, réarmer et réinvestir dans ses forces armées tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, l'état de préparation et les partenariats internationaux.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRID provenant d'entreprises et d'organisations admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Chris Minaker, Directeur, Politiques, planification et relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]