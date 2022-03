OTTAWA, ON, le 16 mars 2022 /CNW/ - Les innovations agricoles ont énormément contribué à la transformation du secteur de l'agriculture au Canada et ont renforcé notre position concurrentielle à l'échelle internationale. Pour s'assurer que le Canada demeure un chef de file mondial dans les domaines de l'innovation agricole et du développement technologique, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui qu'un financement maximal de 1,1 million de dollars avait été accordé à Savormetrics Inc. dans le cadre du programme Agri‑science du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA).

Le programme Agri‑science est une initiative du PCA qui appuie les activités de recherche dans le but : d'aider l'industrie à surmonter les difficultés; d'éliminer les obstacles financiers rencontrés par les petits secteurs et les secteurs émergents; de réduire les risques élevés associés aux possibilités ayant le potentiel de générer des rendements importants.

Ce financement servira à mettre au point des dispositifs portatifs qui fourniront rapidement aux utilisateurs de la chaîne d'approvisionnement des mesures prédictives précises et faciles à lire sur la qualité des grains. Cette nouvelle technologie fournira des données sur les grains uniformes, fiables et transparentes en temps réel, ce qui permettra de réduire le gaspillage alimentaire et d'améliorer les processus d'analyse et de classement. Grâce à ces nouveaux dispositifs novateurs, les producteurs disposeront d'un nouvel outil qui leur permettra de pallier le manque d'uniformité des données sur les grains tout en continuant d'offrir aux Canadiens des produits de qualité supérieure.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de l'innovation en agriculture et continuera à soutenir les producteurs de grains en investissant dans de nouvelles technologies, afin de s'assurer qu'ils demeurent compétitifs sur les marchés mondiaux et bien positionnés pour l'avenir.

Citations

« Les producteurs de grains canadiens sont reconnus dans le monde entier pour leurs produits de haute qualité et leur souci de l'excellence. Grâce au financement au titre du programme Agri-science, nous aidons à fournir l'accès à de nouvelles technologies de mesure à la chaîne d'approvisionnement canadienne, ce qui placera notre industrie céréalière en position de croître et de prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes très fiers de fournir des dispositifs de pointe fondés sur l'intelligence artificielle pour l'analyse commerciale des grains grâce au généreux soutien financier du gouvernement du Canada. Le Canada est un chef de file mondial en ce qui concerne la qualité des produits agricoles. Il est logique que le Canada pave la voie en matière de normes menant à la mise au point d'outils d'analyse novateurs plus solides et plus écologiques. Savormetrics espère établir une nouvelle norme pour l'analyse des principales mesures de qualité des grains à l'échelle mondiale. »

- Harjeet Bajaj, chef de la direction, Savormetrics Inc.

Les faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (de 2018 à 2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de renforcer et de faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada

Créée en 2017, l'entreprise Savormetrics compte neuf employés répartis dans deux bureaux à Mississauga , en Ontario , et à Halifax , en Nouvelle ‑ Écosse. Elle se spécialise dans les appareils de détection portatifs à très faible coût fondés sur l'intelligence artificielle. Savormetrics fournit aux entreprises du secteur alimentaire des mesures de salubrité et de qualité des aliments.

