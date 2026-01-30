L'aide fédérale apportée à la Alberta Velodrome Association permettra de mettre en marche les infrastructures de calibre mondial dans la communauté locale d'Edmonton pour les athlètes canadiens de haut niveau

EDMONTON, AB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - De solides communautés reposent sur des espaces qui rassemblent les gens et les incitent à demeurer actifs, que ce soit pour s'entraîner pour le podium ou pour profiter d'une fin de semaine en famille. Des installations modernes et polyvalentes sont essentielles pour promouvoir la santé locale, tout en offrant l'infrastructure de haut niveau requise pour que les Canadiennes et Canadiens puissent compétitionner sur la scène mondiale.

Le gouvernement du Canada investit dans l’équipement et l’exploitation du tout premier centre d’entraînement de triathlon intérieur en Amérique du Nord à Edmonton (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi d'un investissement de 1 025 000 $ à la Alberta Velodrome Association. Ce financement soutient le fonctionnement du centre spécialisé de cyclisme et de triathlon situé dans le tout nouveau Coronation Park Sports and Recreation Centre. Le projet est également appuyé par les contributions financières du gouvernement de l'Alberta et de la Ville d'Edmonton, ce qui témoigne de la force de la collaboration.

Le centre sportif et récréatif du Coronation Park est le tout premier complexe de compétition et d'entraînement de triathlon intérieur ouvert toute l'année en Amérique du Nord, offrant sous un même toit une piscine de 50 mètres, une piste de course de 333 mètres et un vélodrome de catégorie A de 250 mètres. La Ville d'Edmonton gère l'ensemble du complexe, alors que la Alberta Velodrome Association gère les programmes spécialisés de cyclisme et de triathlon qui font du centre une destination d'excellence de premier plan.

Le financement fédéral, par l'intermédiaire de PrairiesCan, permettra à la Alberta Velodrome Association de faire ce qui suit :

mettre les choses en marche en gérant les programmes d'entraînement quotidiens et les outils d'analyse spécialisés, tant pour les membres de la communauté que pour les athlètes canadiens de haut niveau;

attirer des compétitions de calibre mondial, y compris des événements sanctionnés par l'UCI, qui stimulent le tourisme sportif et soutiennent le secteur hôtelier d'Edmonton;

fournir des outils techniques d'élite, tels que l'analyse sportive axée sur la technologie et le chronométrage de précision, qui veillent à ce que nos équipes nationales puissent s'entraîner à domicile avec une précision de classe mondiale;

développer le talent local en offrant des programmes d'introduction qui invitent le public à vivre la rapidité et l'excitation du cyclisme sur piste dans un environnement sécuritaire et accessible.

Citations

« Le Coronation Park Sports and Recreation Centre change la donne pour l'économie d'Edmonton et représente une victoire majeure pour les Albertaines et Albertains, ainsi que pour les athlètes canadiens. En appuyant la Alberta Velodrome Association, notre gouvernement fédéral permet de mettre en marche le vélodrome de catégorie A, ce qui attirera des compétitions de calibre mondial qui rempliront nos hôtels, tout en offrant un espace dynamique pour que les habitants d'Edmonton demeurent actifs. C'est ainsi que nous bâtissons un Canada plus fort et plus résilient. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le Coronation Park fera d'Edmonton une destination sportive et récréative de premier choix, où les athlètes de l'Alberta pourront s'entraîner et participer à des compétitions de haut niveau ici même au pays. Le gouvernement de l'Alberta était fier d'investir 850 000 $ dans ce projet visant à renforcer les liens communautaires et à générer des avantages économiques et sociaux durables pour tous les Albertains. En soutenant des installations communautaires comme celle-ci, nous veillons à ce que l'Alberta continue d'être le meilleur endroit où vivre, travailler et se divertir. »

-Tanya Fir, ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine, gouvernement de l'Alberta

« Ce n'est pas seulement une installation - c'est une destination, un lien communautaire et un lieu où de nombreux souvenirs incroyables ont été, et continueront d'être, créés. En plus de soutenir le bien-être communautaire, ce projet sert aussi d'infrastructure sociale vitale; la diversité des services et des ressources de ce centre sportif et récréatif en fait un pôle de développement économique. J'attends l'ouverture avec impatience et je suis convaincue que cette installation sera adorée par les résidents, les visiteurs et les athlètes. »

-Maire Andrew Knack, Ville d'Edmonton

« La Alberta Velodrome Association est profondément reconnaissante de cet investissement, qui reflète la force d'un partenariat extraordinaire entre la AVA, Do North Events, la Ville d'Edmonton, la province de l'Alberta et le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de PrairiesCan et du soutien du ministre Olszewski. Ensemble, nous donnons vie à une installation de classe mondiale, élargissant l'accès à tous les âges, favorisant la diversité et créant des voies, depuis la participation locale jusqu'aux sports de haut niveau. Ainsi, Edmonton deviendra un pôle de développement sportif, de croissance économique et d'impact communautaire significatif, avec des bienfaits qui se feront sentir dans tout l'Ouest canadien. »

-Scott Fisher, président, Alberta Velodrome Association

Faits en bref

Le Coronation Park Sports and Recreation Centre est une installation qui répond aux besoins récréatifs de la communauté, tout en suscitant des occasions pour l'entraînement et les événements de triathlon et de cyclisme de haut niveau.

Grâce à l'intégration du centre aquatique Peter Hemingway dans le Coronation Park Sports and Recreation Centre, cet emplacement devient le tout premier complexe de compétition et d'entraînement de triathlon intérieur ouvert toute l'année en Amérique du Nord.

Le vélodrome (piste cyclable), d'une longueur de 250 mètres, situé dans le Coronation Park Sports and Recreation Centre est l'un des trois seuls vélodromes intérieurs en Amérique du Nord à satisfaire à la norme de catégorie A de l'Union Cycliste Internationale (UCI), qui est requise pour accueillir de nombreux événements compétitifs de cyclisme.

Les installations accréditées de haute qualité au Coronation Park Sports and Recreation Centre, ainsi que les efforts de marketing menés par le centre de cyclisme et de triathlon, ont contribué à de grandes victoires sportives pour Edmonton, qui a remporté le Championnat de Cyclisme Canada et le Championnat canadien Piste (U17/JR) en 2026, ainsi que le Championnat multisport World Triathlon en 2027.

Les investissements PrairiesCan sont réalisés par le programme de Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

