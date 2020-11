Attribution de nouveaux fonds à des doctorants de tous les coins du Canada pour l'exécution de recherches sur des questions sociales cruciales

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - En cette période d'incertitude sociale mondiale, les idées des chercheurs canadiens en sciences humaines peuvent avoir un effet transformateur. Elles peuvent nous aider à mieux comprendre les besoins de notre société, les défis qui se posent et la façon dont nous travaillons à construire un Canada - et un monde - meilleur et plus inclusif. ­­

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 26 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour soutenir 540 doctorants de partout au Canada, par l'intermédiaire du concours de bourses doctorales du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Ce financement leur permettra de poursuivre des recherches dans des domaines d'une importance sociale cruciale, comme les effets des changements climatiques, la conception de systèmes de production alimentaire durable, la revitalisation des langues autochtones, le droit, l'environnement, les conséquences de la consommation chronique et récréative de cannabis et la résilience psychologique des traumatismes passés.

Le CRSH croit qu'un écosystème de recherche plus diversifié et plus équitable contribue à l'excellence de la recherche. Il s'engage à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans le cadre de ses programmes de financement de la recherche. Parmi les bénéficiaires annoncés aujourd'hui, 65,1 % ont déclaré être des femmes, 4,8 % des Autochtones, 8,3 % des personnes handicapées et 22 % des personnes de minorités visibles au Canada.

Notre gouvernement a toujours pensé que les meilleurs investissements sont fondés sur des données et des recherches de qualité. Les sciences sociales aident les Canadiens à mieux comprendre des questions sociétales complexes. Elles éclairent la prise de décisions judicieuses par le gouvernement, les entreprises et les organismes communautaires. Elles créent des emplois et garantissent un meilleur avenir à notre pays et à nos enfants. Je tiens à féliciter les titulaires de bourse de doctorat du CRSH de cette année et je me réjouis du travail de transformation qu'ils accompliront.

-L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

L'investissement du CRSH dans la recherche dénote notre engagement à appuyer les étudiants de haut calibre d'aujourd'hui et les artisans du changement de demain. Les résultats de leurs recherches et leurs idées seront essentiels pour comprendre le monde en évolution qui nous entoure et contribueront à orienter les comportements et les actions des gouvernements et des citoyens, alors que nous travaillons à un meilleur avenir pour l'ensemble de la société.

-Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Les bourses de doctorat du CRSH sont offertes dans le cadre d'un concours national annuel. Chaque bourse se chiffre à 20 000 dollars par année.

par année. Par l'entremise du programme Talent, cette occasion de financement soutient le développement de la prochaine génération de chercheurs et de leaders du Canada , dans le milieu universitaire et dans les secteurs public, privé et sans but lucratif.

, dans le milieu universitaire et dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. Ces bourses soutiennent et encouragent l'excellence de la recherche dans une grande variété de disciplines, y compris la recherche interdisciplinaire et multidisciplinaire.

Le CRSH invite tous les candidats à évaluer les 16 défis mondiaux de l'initiative Imaginer l'avenir du Canada , et d'envisager d'aborder un ou plusieurs de ces domaines dans leur proposition de recherche soumise au concours de bourses de doctorat du CRSH.

