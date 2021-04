Le gouvernement du Canada soutient un projet visant à combler des lacunes en enseignement de l'histoire afro-canadienne

HALIFAX, NS, le 8 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à donner à la population canadienne l'occasion d'en apprendre davantage sur les nombreuses communautés culturelles du pays, telles que la communauté afro-canadienne, qui ont contribué à la force et au dynamisme de notre société.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et Andy Fillmore, député de Halifax, ont annoncé l'octroi de 1 031 565 dollars en appui au projet triennal de l'Université Dalhousie qui vise à combler les lacunes dans l'enseignement de l'histoire afro-canadienne. Ce nouveau projet, intitulé Une histoire des Noirs au Canada, aidera des chercheurs et des établissements de premier plan dans le domaine de l'histoire des Noirs à créer du matériel pédagogique et du contenu numérique attrayants, prêts à être utilisés en classe, et portant sur l'histoire des Canadiens noirs.

Ces nouveaux outils d'apprentissage, en anglais et en français, s'adresseront aux enseignants et aux élèves canadiens des écoles primaires et secondaires de partout au pays. Le personnel enseignant et la population du Canada participeront ainsi à des ateliers et à des conférences, au moyen d'outils promus dans les médias sociaux. Ces outils seront accessibles sur le site Web du projet et par l'entremise d'un réseau de partenaires professionnels, communautaires, institutionnels et gouvernementaux.

L'équipe du projet se compose d'historiens, de chercheurs et d'écrivains connus et primés, dont Afua Cooper, Ph. D., en tant que chercheuse principale; Karolyn Smardz Frost, Ph. D., en tant que gestionnaire de projet; ainsi que Natasha Henry et Adrienne Shadd. Tout le contenu sera créé et évalué en collaboration avec des enseignants de premier plan, des organismes communautaires et des agences gouvernementales.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir la conception d'outils, d'activités et de réseaux d'apprentissage qui permettront à la population canadienne d'élargir ses connaissances sur l'histoire des Noirs du Canada. Ce projet présentera aussi des historiens passionnés, des écrivains, des conférenciers et des artistes primés pour ainsi jeter un nouvel éclairage sur l'incroyable contribution des Canadiens noirs à notre histoire. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Au nom de l'Université Dalhousie, je tiens à féliciter Afua Cooper, Ph. D., pour cette nouvelle reconnaissance de l'excellence de sa recherche, de son expertise et de sa contribution exceptionnelle à l'histoire afro-canadienne. Le généreux soutien de Patrimoine canadien contribuera à combler une profonde lacune dans les écoles du pays. Mme Cooper a déjà grandement contribué à l'Université Dalhousie et à l'échelle nationale, et nous sommes impatients de voir les effets à long terme de son important travail qui sera soutenu par ce financement. »

- Frank Harvey, doyen et vice-président à l'enseignement (par intérim), Université Dalhousie

« L'édification d'un Canada plus inclusif et équitable est une tâche multigénérationnelle qui doit inclure l'enseignement à nos jeunes des luttes et des triomphes des groupes dont les histoires et les perspectives ont été sous-représentées dans notre système d'éducation. Ce financement aidera à faire en sorte que la riche histoire des Canadiens noirs soit enseignée et célébrée, et qu'elle guide la prochaine génération de leaders en matière de justice sociale. »

- Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Halifax

« En tant que député représentant plusieurs communautés afro-néo-écossaises historiques de la Nouvelle-Écosse, comme North Preston, East Preston, Lake Loon, Cherry Brook et Lake Major, je suis très heureux de voir notre gouvernement investir dans des projets comme celui-ci. Ce projet fournira des renseignements accessibles et passionnants pour enseigner à toute la population le rôle important que les Canadiens noirs ont joué dans l'histoire de notre pays. »

- Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook (Nouvelle-Écosse)

« L'histoire des personnes d'ascendance africaine en Nouvelle-Écosse et dans le reste du Canada remonte à plus de 400 ans. Ce projet appuiera l'important travail visant à ce que l'ensemble des Canadiens connaissent toute l'histoire des Canadiens noirs, une histoire empreinte de résilience, de détermination et de triomphe. »

- L'honorable Tony Ince, ministre des Affaires afro-néo-écossaises et ministre responsable du Bureau de l'équité et des initiatives de lutte contre le racisme

« Pendant trop longtemps, l'histoire des Noirs au Canada s'est étiolée, et ce, même si la présence des Noirs au pays remonte à 400 ans. Notre projet, d'une durée de trois ans, comblera cette lacune lamentable dans l'enseignement de l'histoire des Afro-Canadiens. La recherche, l'écriture, la conceptualisation et l'enseignement de l'histoire des Noirs d'une manière exhaustive entraineront un changement radical dans la mobilisation des connaissances des Afro-Canadiens. »

- Afua Cooper, Ph. D., chercheuse principale, Université Dalhousie

Les faits en bref

L'Université Dalhousie, à Halifax, est l'une des plus anciennes universités du Canada. Elle accueille plus de 19 000 étudiants du monde entier.

L'Université Dalhousie s'engage à assurer l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire des Noirs. Elle a lancé le premier programme d'études sur les Canadiens noirs et la diaspora africaine au Canada.

Le Fonds pour l'histoire du Canada encourage les Canadiens à améliorer leurs connaissances de l'histoire, de l'éducation civique et des politiques publiques du Canada. Ce fonds soutient la création et le maintien d'outils, d'activités et de réseaux d'apprentissage.

Liens connexes

Liens connexes

