YELLOWKNIFE, NT, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à faire équipe avec les communautés autochtones pour favoriser la transition vers l'énergie propre.

Dans cette optique, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 2 millions de dollars du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) dans le projet de développement de l'énergie géothermique d'ADK Holdings Ltd.

Contrôlé par la société de développement économique de la Première Nation Acho Dene Koe, ce projet :

mobilisera la population d'Echaot'l Koe ( Fort Liard ) et aidera la Première Nation Acho Dene Koe à choisir les meilleures stratégies possibles pour tirer parti des ressources géothermiques de son territoire traditionnel dans les Territoires du Nord-Ouest;

soutiendra la transition éventuelle des communautés autochtones vers les énergies renouvelables, ce qui réduira le recours au diesel pour le chauffage, tout en créant de l'emploi et en favorisant le développement économique dans la région de Fort Liard .

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir des projets d'énergie propre communautaires pour améliorer la sécurité énergétique des peuples autochtones.

Citations

« Dans le Grand Nord comme ailleurs au pays, l'énergie propre ouvre de formidables possibilités économiques tout en aidant les ménages à réduire leurs frais d'énergie et la pollution atmosphérique. Le projet de développement de l'énergie géothermique d'ADK changera vraiment la vie des gens des Territoires du Nord-Ouest en plus de réduire les émissions qui dérèglent le climat. Les communautés autochtones méritent d'avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour parvenir à des solutions énergétiques propres dans leurs territoires ancestraux, et c'est justement ce que tâche de leur donner le gouvernement du Canada en soutenant ce projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je me réjouis de voir prendre corps des projets innovants qui contribueront à réduire le recours au diesel et seront avantageux pour la santé des communautés et l'économie locale! C'est une pierre de plus que le gouvernement du Canada apporte à l'édifice de la réconciliation, et une reconnaissance du savoir-faire des peuples autochtones dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Quelques faits



Lancé en 2018, le programme EPCRE a reçu 220 millions de dollars sur 8 ans pour réduire le recours au diesel pour le chauffage et l'électricité dans les communautés autochtones et éloignées. Il a reçu 233 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans dans le cadre du budget de 2021.

EPCRE investit dans des projets d'énergie renouvelable et de renforcement des capacités pouvant réduire la dépendance aux énergies fossiles pour le chauffage et l'électricité dans les communautés autochtones, rurales et éloignées du Canada afin de permettre à celles-ci de profiter d'habitations plus chaudes et plus saines tout en réalisant des économies. Le programme a soutenu 111 projets à l'échelle nationale, y compris des initiatives de renforcement des capacités, de grands projets d'immobilisations, des projets d'innovation et des projets de biothermie.

afin de permettre à celles-ci de profiter d'habitations plus chaudes et plus saines tout en réalisant des économies. Le programme a soutenu 111 projets à l'échelle nationale, y compris des initiatives de renforcement des capacités, de grands projets d'immobilisations, des projets d'innovation et des projets de biothermie. Le Conseil autochtone a publié récemment le rapport Fraternité et prospérité pour aider à guider la transition vers l'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]