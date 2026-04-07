La Dance Foundation fera l'acquisition du Dance Centre, grâce à un important investissement fédéral dans les infrastructures culturelles

VANCOUVER, BC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les espaces culturels jouent un rôle essentiel quand il s'agit de favoriser la créativité et un secteur artistique diversifié et inclusif. Le gouvernement du Canada appuie la vitalité des lieux artistiques en investissant dans des projets d'infrastructure culturelle qui permettent aux artistes de créer, de collaborer et de faire connaitre leurs œuvres au public d'ici et d'ailleurs.

Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a annoncé l'octroi de 2 millions de dollars à la Dance Foundation pour qu'elle puisse acquérir le Dance Centre, situé en plein cœur du centre-ville de Vancouver. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Tous deux étaient présents lors d'un événement médiatique spécial au Dance Centre, où les détails de cet investissement ont été dévoilés.

Grâce à cette somme accordée dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, la Dance Foundation pourra acquérir le bâtiment qu'elle loue depuis 2001. L'installation de 32 000 pieds carrés, construite sur mesure, comprend 6 studios, un théâtre de production de 154 places et une gamme d'espaces administratifs et de réunion. Le Dance Centre soutient plus de 40 organismes voués à la danse et met des locaux à la disposition de 15 locataires du secteur de la culture.

Grâce à cette acquisition, le Dance Centre peut aller de l'avant en toute confiance, assurant la stabilité à long terme de ses activités et un accès ininterrompu à des espaces essentiels pour le milieu de la danse. Le Centre accueille plus de 87 000 visites dans le cadre de spectacles, de programmes, de festivals et d'activités communautaires.

Citations

« Grâce au pouvoir transformateur des arts, la danse crée des espaces inclusifs où des personnes de tout horizon peuvent se rencontrer, s'exprimer et éprouver un véritable sentiment d'appartenance. En jetant des ponts entre les communautés, le Dance Centre stimule l'économie créative du Canada, en plus d'offrir aux artistes plus d'occasions de créer, de collaborer et de faire connaitre leur œuvre au pays comme partout ailleurs dans le monde. Le Dance Centre est désormais prêt à tirer parti de son héritage avec une ferveur renouvelée et la stabilité d'un foyer permanent. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Dance Centre est un phare pour le milieu britanno-colombien de la danse, servant d'espace culturel où l'expression artistique et la collaboration s'épanouissent. Je me souviens d'avoir contribué au lancement de ce projet il y a quelques décennies, avec l'aide de la Banque Scotia. L'investissement annoncé aujourd'hui soutient l'acquisition permanente de cette importante installation, ce qui garantira que le Centre reste accessible aux artistes et au public pour les générations à venir. J'ai hâte de voir l'excellence artistique infatigable de la Dance Foundation consolider et inspirer notre communauté dans les années à venir. »

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant décisif pour la danse en Colombie-Britannique. Depuis l'inauguration de nos installations il y a 25 ans, nous avons accueilli plus de 2 millions de visiteurs et visiteuses, soutenu des milliers d'artistes, et reçu un public de tous âges et de tous horizons. L'acquisition de ce terrain garantit que les artistes disposeront toujours d'un lieu spécialement conçu pour créer et innover. C'est un jour extraordinaire pour notre communauté, et nous sommes impatients d'enrichir le secteur de la danse et la vie culturelle de la région pour les décennies à venir. »

- Mirna Zagar, directrice générale, Dance Centre

« Alors que notre bail foncier touchait à sa fin, l'avenir de ce bâtiment était incertain. Il était essentiel d'acquérir ce site. Il ne s'agit pas simplement d'une transaction immobilière, mais d'un investissement dans l'infrastructure culturelle, la vitalité communautaire et la viabilité à long terme dans une ville où l'accès à des espaces créatifs est de plus en plus précaire. Cette acquisition appuie la revitalisation du Granville Entertainment District et affirme le rôle essentiel des arts et de la culture dans la création de quartiers animés. Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada, partenaire qui a contribué à faire de ce projet une réalité. »

- Linda Blankstein, présidente, Dance Foundation

Les faits en bref

Le Dance Centre est l'une des installations de danse les plus prolifiques du Canada. Il s'agit d'un centre polyvalent, spécialement conçu pour un usage partagé, qui propose un large éventail d'activités en soutien au milieu de la danse. Il sert de centre de ressources pour les professionnels de la danse et pour le public britanno-colombien. Inauguré en 2001 sur le site d'une ancienne succursale bancaire des années 1930, le Centre a été conçu par le célèbre architecte canadien Arthur Erickson.

Le Dance Centre soutient les compagnies de danse professionnelles et les artistes indépendants en leur fournissant des ressources, de l'information et un accès à des possibilités de financement, d'emploi, de formation et de performance. Il présente également tout au long de l'année un programme d'activités publiques, mettant en valeur la diversité des artistes de la province. Parmi ces activités, mentionnons une journée portes ouvertes annuelle, les célébrations entourant la Journée internationale de la danse et des prestations gratuites en studio tout au long de la saison.

La Dance Foundation est un organisme à but non lucratif qui possède et exploite le Dance Centre. Elle a pour mission de fournir des espaces de répétition, de création et de représentation spécialisés, abordables et sécuritaires aux compagnies de danse et aux professionnels du milieu.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions qui favorisent l'innovation dans les domaines des arts, du patrimoine et de la création. Il appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

The Dance Centre (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

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