Le secrétaire d'État Adam van Koeverden prendra aussi part à une réunion trilatérale avec ses homologues américain et mexicain en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

NEW YORK, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, se rendra vendredi au siège des Nations Unies à New York pour participer à une activité organisée dans le cadre de la Journée mondiale du football en compagnie de partenaires internationaux, de membres de la communauté diplomatique et de dirigeants du monde du sport.

Au cours de cette visite, il participera également à une rencontre trilatérale avec Gabriela Cuevas, représentante du Mexique pour la Coupe du monde de la FIFA, et Andrew Giuliani, directeur général du groupe de travail de la Maison-Blanche sur la FIFA. Ensemble, ils discuteront des priorités communes dans le sprint final avant le tournoi, notamment la coordination, l'état de préparation et l'héritage de ce partenariat nord-américain historique. Le secrétaire d'État s'entretiendra aussi avec d'autres partenaires du tournoi et des organisateurs locaux au sujet de la mise en œuvre de la Coupe du Monde, de la coordination régionale et des possibilités de créer des retombées durables au-delà du terrain de jeu.

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SOURCE Patrimoine canadien

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