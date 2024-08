La Fédération culturelle canadienne-française et la Fédération de la jeunesse canadienne-française reçoivent du financement pour soutenir les jeunes francophones

OTTAWA, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - La culture, les arts et les activités communautaires jouent un rôle essentiel dans la formation de l'identité des jeunes francophones.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé l'octroi d'un investissement majeur de plus de 18,3 millions de dollars à quatre programmes innovants pour aider les jeunes francophones à réaliser leur plein potentiel. Le ministre Boissonnault était accompagné de l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa­­-Vanier.

Les fonds sont accordés à la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), à la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), à des écoles et à des organismes communautaires. Ils leur permettront de s'unir pour offrir un large éventail d'activités culturelles, artistiques et sociales aux élèves du primaire et du secondaire. Les activités renforceront leur sentiment d'appartenance à la communauté francophone tout en favorisant l'épanouissement personnel et académique des jeunes.

Les programmes PassepART, ImmersART et La ruchée de la FCCF et le programme Vice-Versa de la FJCF s'inscrivent dans l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada à promouvoir et à soutenir la vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire. Grâce à la collaboration entre les institutions scolaires et les organismes communautaires, les jeunes auront la chance de découvrir davantage leur culture, de développer des compétences variées et de forger des liens durables au sein de la communauté francophone.

Citations

« Les jeunes méritent d'avoir accès aux ressources et aux possibilités qui leur permettront de s'épanouir en tant que francophones. Cet investissement nous rapproche de la création d'environnements où la culture, la langue et les talents des jeunes sont à l'honneur. En appuyant ces programmes, nous permettons aux jeunes de préserver leur patrimoine et de tisser des liens solides avec les membres de leur communauté. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Cet investissement fera en sorte que la culture, les arts et les activités communautaires seront au cœur du développement, du sentiment d'appartenance et de l'épanouissement des jeunes francophones. Notre gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour mettre de l'avant des projets concrets qui contribuent activement à une société meilleure. En investissant dans ces programmes, nous renforçons non seulement l'avenir des jeunes, mais aussi celui de la francophonie au Canada. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier

« Soutenir les arts à l'école dans la francophonie canadienne et acadienne, grâce aux programmes La ruchée et PassepART, permet depuis cinq ans des retombées extrêmement positives sur la vitalité de nos communautés et sur les milieux des arts, de la culture et de l'éducation. La poursuite de ces initiatives et le nouveau programme ImmersART contribueront à resserrer les liens entre les écoles d'immersion et le milieu artistique et culturel francophone, tout en renforçant le sentiment d'appartenance des élèves à une francophonie canadienne plurielle et inclusive. »

- Marie-Christine Morin, directrice générale, Fédération culturelle canadienne-française

« Le programme Vice-Versa est un véritable levier pour l'implication et l'engagement citoyen de la jeunesse d'expression française en situation minoritaire. Les cinq premières années du programme nous ont certainement démontré la nécessité et la pertinence d'une telle initiative qui répond aux besoins des jeunes, des écoles et des communautés. Par la tenue de projets scolaires communautaires touchant une multitude de secteurs d'activités, Vice-Versa vient certainement élargir l'espace francophone au-delà des murs de l'école, et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), par son mandat et son expertise, est fière de poursuivre l'administration de ce programme de microsubventions qui a été reconduit dans le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. »

- Simon Thériault, président, Fédération de la jeunesse canadienne-française

Les faits en bref

Le Programme PassepART (2024-2028) reçoit un financement de 5 985 208 millions de dollars pour poursuivre et renforcer le microfinancement culturel et artistique destiné aux écoles francophones en milieu minoritaire. La Fédération culturelle canadienne-française s'appuiera sur les réussites de la phase précédente pour accroître les collaborations entre les groupes communautaires, les artistes et les établissements scolaires et, ainsi, renforcer l'identité francophone à l'échelle nationale.

Le Programme ImmersART (2024-2028) reçoit un financement de 4 289 205 millions de dollars pour continuer à bâtir le succès du microfinancement culturel PassepART aux écoles d'immersion française. Il permettra de consolider les collaborations entre les écoles, les groupes communautaires et les artistes pour accroître les activités culturelles en milieu scolaire et renforcer l'identité francophone dans plus de 600 établissements d'ici 2028.

La phase III du projet La ruchée (2024-2026) de la Fédération culturelle canadienne-française reçoit un financement de 2 118 544 millions de dollars pour étendre son offre de services de mentorat et de formation en enseignement des arts à l'ensemble des 752 écoles francophones en situation minoritaire. Son objectif est d'offrir des activités dans au moins 200 écoles d'ici la fin du projet. Elle créera un laboratoire d'éducation artistique pour renforcer les compétences des enseignants, intégrer les arts au curriculum scolaire et sensibiliser les décideurs à l'importance des arts dans l'éducation.

Le programme de microsubventions Vice-Versa (2024-2028) de la Fédération de la jeunesse canadienne-française reçoit un financement de 6 millions de dollars pour renforcer la synergie entre les écoles francophones en situation minoritaire et leurs communautés en distribuant près de 3 040 microsubventions à plus de 750 écoles canadiennes sur 4 ans, contribuant ainsi à l'épanouissement des élèves et au dynamisme des communautés francophones.

Fondée en 1977, la Fédération culturelle canadienne-française est un organisme national sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'expression artistique et culturelle des communautés francophones et acadiennes et d'agir en tant que porte-parole des arts et de la culture de la francophonie canadienne. Elle réunit 22 membres, dont 7 organismes artistiques nationaux représentant le théâtre, la chanson et la musique, les arts médiatiques, les arts visuels et l'édition; 13 organismes provinciaux et territoriaux œuvrant au développement ainsi qu'un regroupement de 3 réseaux de diffusion régionaux et une alliance de radios communautaires.

La Fédération de la jeunesse canadienne-française est un organisme sans but lucratif qui représente les intérêts des jeunes âgés de 14 à 25 ans. Son mandat est de stimuler leur épanouissement en leur offrant de nouvelles possibilités de vivre, de s'instruire, de travailler et de se divertir en français. Elle regroupe des membres associatifs de neuf provinces et deux territoires.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 1,4 milliard pour appuyer 7 ministères et 33 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Le 20 juin 2023, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Programmes d'appui aux langues officielles

Fédération culturelle canadienne-française

Fédération de la jeunesse canadienne-française

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]