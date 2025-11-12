Le député Chris Bittle annonce l'octroi d'une aide financière au Musée de Niagara-on-the-Lake

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - En plus de protéger notre histoire et de mettre en valeur notre culture et notre diversité, les musées favorisent l'apprentissage et suscitent la fierté et la créativité. Investir dans les espaces culturels rapproche les communautés et renforce notre économie et notre identité.

Aujourd'hui, Chris Bittle, député de St. Catharines, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 2 millions de dollars au Musée de Niagara-on-the-Lake. Il en a fait l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, l'aide contribuera à conserver et à faire connaître l'histoire de Niagara-on-the-Lake et de ses communautés. Le projet comprend l'agrandissement du Musée afin de répondre à la demande croissante de programmes publics et éducatifs de grande qualité présentés tout au long de l'année. Il prévoit également la création d'un espace adéquat pour abriter la collection toujours plus importante du Musée et l'amélioration de l'accessibilité par l'ajout d'ascenseurs et de toilettes accessibles. Le projet permettra par ailleurs d'enrichir les expositions temporaires consacrées à l'histoire des Autochtones et des personnes noires, d'améliorer les conditions de conservation et de faire du Musée un endroit entièrement accessible et sans obstacle pour tous les visiteurs, les bénévoles et le personnel. La fin des travaux est prévue pour 2027.

« Les institutions culturelles jouent un rôle fondamental dans la création de communautés dynamiques et unies et d'une économie forte. L'investissement dans le Musée de Niagara-on-the-Lake témoigne de l'engagement de notre gouvernement à promouvoir et à célébrer la richesse de la culture et du patrimoine du Canada. En contribuant à l'agrandissement et à la rénovation du Musée, non seulement mettons-nous en valeur les histoires de Niagara-on-the-Lake et de ses communautés, mais nous créons aussi un espace culturel inclusif pour les personnes de tous les âges, milieux et capacités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'obtention de cette aide financière est une étape très importante pour la communauté de Niagara-on-the-Lake. Grâce à cet investissement, on pourra accroître la capacité du Musée, en améliorer l'accessibilité et mieux accueillir les communautés locales et les touristes toute l'année. On pourra ainsi faire en sorte que notre histoire collective, y compris les contributions des Autochtones et des personnes noires, soit racontée dans des espaces modernes et inclusifs. »

- Chris Bittle, député de St. Catharines

« Cet investissement transformera notre communauté. Les travaux d'agrandissement permettront au Musée de Niagara-on-the-Lake de préserver sa collection, de raconter davantage nos histoires et d'offrir aux visiteurs de nouvelles expériences intéressantes. Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada d'avoir reconnu l'importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine de Niagara-on-the-Lake. »

- Sarah Kaufman, directrice générale et cheffe de la direction, Musée de Niagara-on-the-Lake

La Niagara Historical Society a été fondée en 1895 afin de susciter l'intérêt pour le patrimoine de Niagara-on-the-Lake. En 1907, elle a ouvert le Memorial Hall, le premier musée de l'Ontario construit expressément pour le patrimoine. Aujourd'hui, la Niagara Historical Society continue de promouvoir et de conserver le patrimoine local grâce au Musée de Niagara-on-the-Lake, qui lui appartient et qu'elle exploite. Le site abrite désormais trois bâtiments indépendants et une collection qui comprend 41 000 documents, 4 000 photographies et 900 livres.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

