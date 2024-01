WINDSOR, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement contribuent à la croissance de l'économie.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, a annoncé, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, un investissement pouvant atteindre 26,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour le projet d'agrandissement du terminal céréalier de l'entreprise Archer Daniels Midland (ADM) au port de Windsor.

Cet investissement devrait avoir d'importantes retombées sur l'économie et l'emploi dans la région. Il permettra au port de Windsor de répondre à l'augmentation de la production agricole des agriculteurs du sud-ouest de l'Ontario dans les comtés d'Essex, de Kent, de Lambton, de Middlesex et d'Elgin.

Le projet comprendra les éléments suivants :

la construction d'un nouvel équipement pour le séchage du grain;

une augmentation de la capacité de stockage des céréales;

une augmentation de la capacité de chargement des convoyeurs d'expédition et de réception; et

le développement d'un système de kiosque automatisé pour les camions afin d'accélérer les flux de circulation complexe.

En plus d'agrandir les infrastructures, le projet vise à améliorer l'efficacité et la rentabilité des exportations de céréales canadiennes. Cela permettra à la compagnie de poursuivre sa croissance et de s'implanter avec succès sur les marchés désignés.

Le projet vise également à :

réduire le goulot d'étranglement actuel de la chaîne d'approvisionnement au terminal céréalier de Windsor ;

; faciliter l'augmentation du tonnage; et

améliorer le transport maritime afin de réaliser des gains d'efficacité, tout en réduisant les émissions liées au transport des céréales.

Cela permettra de résoudre des problèmes tels que les camions qui tournent au ralenti, les temps d'attente des navires pour accoster et les locomotives qui font la navette entre les wagons pour le stockage temporaire des céréales sur le site.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« L'investissement important de notre gouvernement dans le projet d'agrandissement du terminal céréalier de l'entreprise Archer Daniels Midland (ADM) est une mesure concrète visant à améliorer notre infrastructure commerciale. En augmentant notre capacité d'exportation au port Windsor, nous aidons nos agriculteurs à acheminer les céréales canadiennes vers les marchés internationaux, ce qui est bon pour la croissance économique et la sécurité alimentaire mondiale. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Il s'agit de l'investissement fédéral le plus important jamais réalisé au port Windsor, qui transforme notre région en un véritable centre de transport multimodal essentiel à la croissance de l'industrie, de l'investissement et de l'emploi. De l'usine de batteries au pont Gordie Howe, en passant par le parc urbain national Ojibway, notre gouvernement fédéral continue de faire des investissements historiques à Windsor-Essex, qui sont le moteur de la renaissance et de la prospérité de notre région. »

Irek Kusmierczyk

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député de Windsor-Tecumseh

« L'investissement réalisé par le gouvernement du Canada et ADM au port de Windsor permettra à ADM de maintenir et d'accroître ses activités. Le fait de moderniser l'infrastructure et la capacité de chargement pour l'exportation de notre terminal céréalier d'exportation, ainsi que notre installation de transformation des oléagineux, améliorera notre expérience client en matière de céréales et d'oléagineux produits par nos clients agriculteurs en Ontario et au Canada, et contribuera à la sécurité alimentaire mondiale. »

Kevin Wright

Directeur général - Région des Grands Lacs

Directeur national au Canada

« Cet investissement du gouvernement du Canada pour le terminal céréalier de l'entreprise Archer Daniels Midland, la plus grande plate-forme multimodale agricole de la région, au port Windsor, offre aux agriculteurs locaux et des Prairies des marchés nouveaux et continus pour l'exportation des céréales canadiennes. Cela prouve que le transport maritime n'est pas seulement la bonne solution pour acheminer les produits vers et depuis son usine, mais aussi la solution la plus écologique, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'encombrement des routes par les camions. »

Steve Salmons

Président-directeur général - Port de Windsor

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Ce communiqué est disponible en d'autres formats.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Irek Kusmierczyk, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Député de Windsor-Tecumseh, [email protected]