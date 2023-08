VERNER, ON, le 16 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Marc G. Serré, député de Nickel Belt, a annoncé, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un investissement de jusqu'à 31 796 $ dans l'exploitation de François Delorme au titre du volet Adoption du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). L'exploitation agricole familiale de la ferme François Delorme, située à Verner, produit du soja, du canola, de l'avoine, du blé et du maïs.

Le financement aidera la ferme François Delorme à acheter de l'équipement d'épandage d'engrais à taux variable. Grâce à une interface informatique qui permet de lire une carte et d'indiquer l'emplacement et le taux d'application des nutriments, cette technologie réduira l'utilisation d'engrais et les émissions de gaz à effet de serre. L'équipement permet également d'épandre les engrais d'une manière plus précise, ce qui réduira la consommation de carburant de 50 %.

À ce jour, le Programme des TPA a permis de soutenir 112 projets dans l'ensemble de l'Ontario, dont 39 projets de séchoirs à grains, pour un montant total de 44,5 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres, afin d'aider le secteur agricole à soutenir une économie à faibles émissions de carbone tout en nourrissant une population croissante.

Citations

« Dans tout le Nord ontarien, notre gouvernement s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les producteurs agricoles en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de mettre au point une technologie permettant de ralentir les changements climatiques. En investissant dans les exploitations agricoles locales comme celle de la ferme François Delorme, nous continuons à mettre en place les éléments nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- Marc G. Serré, député de Nickel Belt

« Nous souhaitons aider le secteur agricole canadien à innover et à adopter des technologies propres. Cet investissement dans une technologie et de l'équipement d'agriculture de précision permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et de tirer parti de la technologie pour atténuer les changements climatiques. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'avoir mis en place un programme visant à améliorer et à moderniser nos pratiques agricoles, nous permettant ainsi de réduire nos intrants de production et de demeurer compétitifs sur le marché mondial. Ce programme nous aidera également à réduire nos émissions et à rendre nos activités plus durables. »

- François Delorme, exploitant agricole, Ferme François Delorme

Les faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) - volet Adoption soutient l'adoption de technologies propres. Il accorde la priorité aux technologies qui permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du Programme des TPA récemment élargi, les niveaux de pollution actuels devraient diminuer de 0,8 mégatonne par année.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions , le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. De ce montant, 495,7 millions de dollars sont octroyés au Programme des TPA.

et du , le gouvernement du a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. De ce montant, 495,7 millions de dollars sont octroyés au Programme des TPA. Les 251 projets annoncés à ce jour dans le cadre du Programme des TPA portent le total à près de 96,2 millions de dollars et viennent à l'appui du travail déjà accompli pour aider les agriculteurs à réduire les émissions de carbone et mettre au point des technologies permettant de s'adapter aux changements climatiques.

Les producteurs ont également accès à un ensemble exhaustif de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole et qui excèdent leur capacité de gestion. Cette série de programmes comprend Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement, des programmes de base. Les programmes de GRE sont souvent la première ligne de soutien pour les producteurs et les agriculteurs confrontés à des catastrophes, et ces derniers sont encouragés à utiliser ces programmes pour protéger leurs exploitations.

