OTTAWA, ON, le 22 mars 2021 /CNW/ - Les organismes de femmes offrent des programmes et du soutien essentiels pour assurer la sécurité financière des femmes et des filles, les libérer de la violence et leur permettre de participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. En investissant dans les organismes de femmes, le gouvernement du Canada contribue à faire en sorte que les femmes et leurs collectivités puissent prospérer, maintenant et à l'avenir.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé deux financements de 150 000 $ qui seront versés respectivement au Saint John Women's Empowerment Network (SJWEN) et à la Elizabeth Fry Society of New Brunswick / Nouveau-Brunswick.

Ces sommes permettront aux deux organismes d'accroître leur capacité de promouvoir des initiatives axées sur l'égalité entre les sexes dans leurs collectivités. Le SJWEN sera en mesure de mieux soutenir la défense des droits des femmes à faible revenu, de mettre en œuvre un cadre qui tient compte des traumatismes et d'établir de nouveaux partenariats. La Elizabeth Fry Society of New Brunswick / Nouveau-Brunswick utilisera son financement pour renforcer la gouvernance organisationnelle, la structure financière ainsi que la durabilité.

Le financement appuiera également les femmes et leurs familles à Saint John alors que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19 et que nous élaborons des programmes importants qui aideront à bâtir un Canada plus égalitaire et diversifié.

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers les organismes de femmes pour tout le travail incroyable qu'ils accomplissent, ici au Nouveau-Brunswick, afin de rendre nos collectivités plus sécuritaires et plus inclusives pour toutes et pour tous. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra au SJWEN et à la Elizabeth Fry Society of New Brunswick / Nouveau-Brunswick de continuer à disposer des ressources dont ils ont besoin pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. Nous savons toutes et tous, ici, à Saint John-Rothesay, que leur travail est essentiel et nous sommes éternellement reconnaissants à l'égard du travail qu'accomplissent ces personnes. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Nous sommes reconnaissants de l'appui accordé par l'entremise de Femmes et Égalité des genres Canada à notre projet intitulé Strengthening our Organization to Empower Marginalized Women. Ce financement nous permet de renforcer notre capacité de continuer à promouvoir le changement social et systémique vers l'égalité des genres. Au cours de la première année, nous avons élaboré un cadre de travail qui tient compte des traumatismes pour l'organisme, créé des guides d'intégration pour le personnel et le conseil d'administration, et revu intégralement notre processus d'évaluation. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir créer et favoriser des partenariats qui visent à favoriser l'égalité des genres pour nos femmes et celle de toute la province. »

Christina Fowler, présidente du conseil d'administration, SJWEN

« C'est avec passion et acharnement que nous nous battons depuis de nombreuses années pour appuyer les femmes du Nouveau-Brunswick. Le financement que verse Femmes et Égalité des genres Canada à notre projet de développement d'entreprises sociales nous aide à établir une base solide et durable à partir de laquelle nous pouvons coordonner et concentrer nos efforts. Grâce à Femmes et Égalités des genres Canada, nous a déjà pu solidifier notre structure organisationnelle, nos politiques et nos stratégies de marketing. Sur cette base, nous allons maintenant développer notre propre entreprise sociale qui permettra aux femmes d'acquérir des compétences, une structure et un sens à leur vie à la suite d'une période d'emprisonnement. Ce financement fournira également une source de sécurité financière durable pour la Elizabeth Fry Society of New Brunswick / Nouveau-Brunswick. »

Judy Murphy, directrice générale, Elizabeth Fry Society of New Brunswick / Nouveau-Brunswick

Le SJWEN et la Elizabeth Fry Society of New Brunswick / Nouveau-Brunswick sont deux des 250 organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes de partout au Canada qui reçoivent du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités de Femmes et Égalité des genres Canada . Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans les 100 millions de dollars annoncés dans le budget de 2018 en appui un mouvement des femmes viable et durable à l'échelle du pays.

/ Nouveau-Brunswick sont deux des 250 organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes de partout au qui reçoivent du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités de Femmes et Égalité des genres . Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans les 100 millions de dollars annoncés dans le budget de 2018 en appui un mouvement des femmes viable et durable à l'échelle du pays. Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019- 2020, et ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019- ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file. Le gouvernement du Canada a par ailleurs octroyé 100 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 à des organismes au service des femmes et des enfants victimes de violence fondée sur le sexe et a assoupli les programmes de financement existants. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu de l'aide ayant permis de soutenir près de 800 000 personnes.

a par ailleurs octroyé 100 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 à des organismes au service des femmes et des enfants victimes de violence fondée sur le sexe et a assoupli les programmes de financement existants. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu de l'aide ayant permis de soutenir près de 800 000 personnes. Le 11 février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé un appel de propositions qui vise à fournir 100 millions de dollars aux organismes admissibles pour soutenir une réponse et une relance féministes après les répercussions de la pandémie, surtout pour les femmes sous-représentées.

