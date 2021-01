MONTRÉAL, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à protéger et à servir les Canadiens au-delà des difficultés qu'entraîne la pandémie de COVID-19. Le gouvernement s'assurera, entre autres, que nos corridors commerciaux essentiels restent ouverts et fonctionnels afin que les Canadiens puissent continuer de recevoir les marchandises essentielles dont ils ont besoin pour demeurer en sécurité et en santé, tout en soutenant et en stimulant l'économie canadienne.

Le pont Victoria constitue un lien stratégique entre Montréal et la rive sud en reliant directement la métropole à la ville de Saint-Lambert. Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé une entente de contribution de près de 15 M$ sur trois ans avec le CN afin d'effectuer des travaux de réhabilitation nécessaires pour préserver la sécurité du pont et améliorer ses accès aux véhicules routiers.

Tel qu'énoncé lors du Portrait économique et budgétaire 2020 le 8 juillet dernier, le projet vise à faire la réfection d'éléments structuraux de la portion routière du pont ainsi qu'à optimiser la signalisation routière. Une fois ces travaux terminés, la population de la grande région métropolitaine de Montréal et de ses environs profiteront d'un système de transport plus efficace et sécuritaire.

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne tout en apportant des améliorations à nos infrastructures. En dépit du défi que représente la pandémie de la COVID-19, nous continuons d'appuyer des projets d'infrastructures tels que la réhabilitation du pont Victoria, pour soutenir et promouvoir la croissance économique. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous sommes toujours prêts à investir dans la sécurité des citoyens. En appuyant les travaux de réhabilitation du pont Victoria, lien stratégique entre Montréal et Saint-Lambert, nous contribuons à la création d'emplois de qualité et à la relance économique. »

L'honorable Marc Miller

Député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Sœurs

« Le pont Victoria est un lien essentiel entre la rive sud et l'île de Montréal. L'investissement annoncé aujourd'hui assurera la circulation fluide des personnes et des marchandises tout en préservant la sécurité à long terme des usagers des voies routières du pont. »

Alexandra Mendès

Députée de Brossard--Saint-Lambert

« Nous sommes fort heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada dans le cadre de cet investissement important. Le pont Victoria a été le premier pont à relier Montréal à la rive sud et demeure une infrastructure essentielle au commerce en facilitant la circulation de la marchandise et des usagers de la route. De plus, il constitue un lien indispensable à l'économie de l'Amérique du Nord. La sécurité est une valeur fondamentale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et cet investissement contribuera à assurer la longévité du tronçon routier du pont. »

Sean Finn

Vice-président exécutif des services corporatifs et chef de la Direction des affaires juridiques, CN

Construit d'abord comme un pont ferroviaire en 1854, le pont Victoria fut modifié en 1898 pour s'adapter à la circulation routière. Le CN est le propriétaire et l'exploitant de ce pont.

fut modifié en 1898 pour s'adapter à la circulation routière. Le CN est le propriétaire et l'exploitant de ce pont. L'exploitation du pont pour les véhicules se fait en vertu d'une entente entre le CN et Transports Canada. Comme il s'agit à la base d'un pont ferroviaire, il relève de la compétence du gouvernement fédéral et la circulation sur le pont est régie par une règlementation fédérale.

Renseignements: Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, (613) 290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

