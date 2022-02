FARNHAM, QC, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Partout au pays, les producteurs canadiens sont aux premières lignes de la crise climatique. Grâce à des investissements dans les technologies propres, le gouvernement du Canada travaille à soutenir les producteurs dans la lutte contre les défis actuels, notamment les sécheresses et les conditions météorologiques extrêmes, en prenant des mesures liées au climat afin de bâtir un avenir sain pour les générations futures.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agrciculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé la première vague de 60 projets approuvés d'un bout à l'autre du Canada au titre du Programme de technologies propres en agriculture (TPA). Grâce à un investissement de 17,9 millions de dollars dans des projets de partout au pays, les producteurs et les entreprises agricoles auront accès à des technologies propres de pointe. Cela aidera les producteurs à s'adapter aux changements climatiques et à accroître leur compétitivité à long terme, et ce, tout en réduisant les émissions. Ce financement vise trois domaines prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique; l'agriculture de précision et la bioéconomie.

Plus tôt aujourd'hui, la ministre Bibeau a rencontré virtuellement l'entreprise Fermes Janor Inc., dirigée par des femmes, à Farnham, au Québec, et s'est fait montrer le nouveau séchoir à grains extérieur et le nouvel équipement achetés grâce au financement du Programme des TPA de près de 421 000 $. Il s'agit de l'un des neuf projets approuvés à ce jour au Québec dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA, les investissements fédéraux dans la province totalisant jusqu'à maintenant près de 1,9 million de dollars.

Plus tard ce matin, le propriétaire de Wendland Farms Ltd. à Waldheim, en Saskatchewan, a rencontré virtuellement la ministre Bibeau pour lui présenter les progrès réalisés dans son exploitation agricole et lui montrer son nouveau séchoir à grains à haut rendement, dont l'achat a été rendu possible grâce à un financement de plus de 251 000 $ du Programme des TPA. Ce projet est l'un des 24 projets approuvés jusqu'à maintenant, les investissements fédéraux totalisant près de 7,6 millions de dollars à ce jour au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

Dans le cadre du Programme des TPA, les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires auront accès à des fonds pour développer et adopter les technologies propres les plus récentes afin de réduire les émissions de GES et d'améliorer leur compétitivité.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux travaux en cours visant à aider les producteurs à réduire les émissions et à développer la technologie pour s'adapter aux changements climatiques. Le Programme de technologies propres en agriculture (TPA) fait partie du plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine.

« Le gouvernement du Canada fait front commun avec les productrices et producteurs agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce programme les aide à acquérir des équipements plus écoénergétiques et à adopter des solutions novatrices pour rendre leurs pratiques de plus en plus durables. Ces investissements augmentent la résilience face aux changements climatiques et répondent aux attentes des consommateurs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Une relance verte inclut une collaboration étroite avec nos producteurs agricoles québécois. Pour y arriver, il faut mettre en œuvre des pratiques visant à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Je suis fière que notre gouvernement investisse dans des projets locaux, comme le nouveau séchoir à grains à haut rendement de Fermes Janor. Des projets innovants comme celui-ci, nous permettrons l'adoption de pratiques responsables.»

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi.

« Ce financement est un levier essentiel qui contribue à la durabilité de notre entreprise. Il nous permet de diversifier nos activités dans une optique de production durable. Investir dans l'efficacité énergétique se traduit par des gains à la fois économiques et environnementaux pour l'ensemble du Québec et de la société canadienne. »

- Marie-Claude Mainville, agronome et gestionnaire, Groupe Janor

« Le volet Adoption du Programme des TPA a permis à notre exploitation d'investir dans un séchoir à grains doté des technologies les plus récentes. Cet investissement aidera notre ferme à produire du grain de qualité supérieure en évitant le risque de cultures endommagées par les intempéries au moment de la récolte, tout en séchant le grain plus proprement et plus efficacement. »

- Bryce Wendland, propriétaire, Wendland Farms Ltd.

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fait partie du plan climatique renforcé du gouvernement. Le plan climatique prévoit 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements qui s'ajoutent aux 6 milliards de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada pour les infrastructures propres annoncés dans le cadre de son plan de croissance.

pour les infrastructures propres annoncés dans le cadre de son plan de croissance. Dans le volet Adoption , 58 projets approuvés appuieront l'adoption de technologies propres, en accordant la priorité à celles qui réduisent considérablement les émissions de GES.

, 58 projets approuvés appuieront l'adoption de technologies propres, en accordant la priorité à celles qui réduisent considérablement les émissions de GES. Dans le volet Recherche et innovation , deux projets approuvés appuieront l'innovation préalable à la mise en marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies propres en agriculture.

, deux projets approuvés appuieront l'innovation préalable à la mise en marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies propres en agriculture. Le Programme des TPA peut offrir un ratio de partage des coûts plus favorable (60:40) lorsque la majorité de l'entreprise (plus de 50 %) est détenue ou dirigée par un ou plusieurs groupes sous-représentés, notamment les femmes, les jeunes de 35 ans ou moins, les groupes autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées.

Les projets et le financement final sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé des investissements fédéraux de 550 millions de dollars pour soutenir le développement et l'adoption de technologies propres et de pratiques de gestion bénéfiques. En plus du Programme des TPA, d'autres programmes ont été lancés récemment pour résoudre les problèmes environnementaux, notamment le programme des Laboratoires vivants de 185 millions de dollars de Solutions agricoles pour le climat (SAC) afin de contribuer à la séquestration du carbone et à la réduction des émissions de GES et le Fonds d'action à la ferme pour le climat de 200 millions de dollars de SAC pour favoriser l'adoption immédiate à la ferme de pratiques de gestion bénéfiques (gestion de l'azote, pâturage en rotation et cultures de couverture).

