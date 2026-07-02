Le gouvernement du Canada investit dans des solutions novatrices en matière de construction résidentielle à Calgary

Le financement accordé dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) appuiera les solutions de construction élaborées en Alberta afin de remédier à la pénurie de logements et de renforcer la résilience aux catastrophes des infrastructures.

CALGARY, AB, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les communautés partout au Canada sont confrontées à des difficultés en matière de logement qui nécessitent des réponses concrètes et adaptées au contexte local. Pour relever ces défis, le gouvernement du Canada soutient l'innovation locale par l'intermédiaire de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) qui investit dans des projets locaux visant à promouvoir de nouvelles approches pour proposer des solutions de logement variées et adaptées aux besoins régionaux.

Plus de 2,7 M$ consacrés à des solutions novatrices en matière de construction résidentielle en Alberta (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 2,7 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR). Cet investissement remboursable permettra à ZS2 Technologies de développer à plus grande échelle ses solutions novatrices en matière de bâtiments préfabriqués, afin d'accélérer la création de logements.

Grâce à de nouveaux équipements de fabrication et à l'augmentation de ses capacités de production, ZS2 Technologies répond à la demande croissante en matériaux de construction durables, résistants aux catastrophes et au feu. Ces matériaux, principalement les panneaux SIP à base de ciment d'oxyde de magnésium, permettent de réduire les délais de construction des logements et les coûts de main-d'œuvre, tout en offrant une plus grande durabilité, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les régions vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes comme les feux de forêt.

Grâce à des investissements ciblés et à des partenariats, le financement octroyé dans le cadre de l'IRICR permet non seulement d'accroître l'offre de logements, mais aussi de renforcer la résilience des communautés, la croissance économique et la qualité de vie des habitants.

Citations

« Les innovations en matière de logement, issues de l'Alberta, ouvrent la voie à des solutions concrètes pour résoudre les enjeux actuels en matière de logement. Les gens ont besoin de plus de logements, construits plus rapidement, de manière plus intelligente et en tenant compte des réalités de notre région. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets comme la création de maisons modulaires, résilientes aux catastrophes, par ZS2 Technologie à Calgary. En augmentant l'offre de logements, nous soutenons les compétences locales, nous créons des emplois de qualité et nous contribuons à bâtir des communautés plus solides et plus résilientes, dans lesquelles les familles peuvent s'établir et s'épanouir. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« C'est formidable de voir des entreprises de Calgary, comme ZS2 Technologies, proposer des solutions novatrices qui font progresser les initiatives de construction résidentielle et renforcent nos communautés. Ce projet démontre que les investissements fédéraux ciblés peuvent faire naitre des approches novatrices aux défis complexes auxquels sont confrontés les Albertains et les Canadiens. »

- Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le soutien apporté par PrairiesCan dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle a permis à ZS2 d'accroître notre production de nos matériaux de construction exclusifs résistants au feu et aux tempêtes, à un moment où la demande en solutions de construction résilientes aux changements climatiques ne cesse de croître. Cet investissement a contribué à stimuler les investissements privés, à renforcer des partenariats clés et à nous permettre de proposer des innovations albertaines aux communautés de l'ensemble du Canada. »

- Scott Jenkins, directeur général et cofondateur de ZS2 Technologies

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 50 millions de dollars sur deux ans (depuis 2024-2025) dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle, mise en œuvre par les agences de développement régional, afin de soutenir des solutions innovantes en matière de logement faisant appel à des technologies de construction modernes.

À l'échelle des Prairies, Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) investit 9,59 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle pour aider les entreprises et les organismes à améliorer la chaîne d'approvisionnement locale en logements et de faire progresser l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle.

L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle est une initiative à durée déterminée qui a pris fin le 31 mars 2026. Les demandes au titre de ce programme ne sont plus acceptées.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Brennan Bunko, Conseiller en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690