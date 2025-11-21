Les entreprises du Manitoba comblent des lacunes sur les marchés canadiens, font croître l'économie et contribuent à rendre les soins médicaux accessibles.

ROSSER, MB, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'accès aux soins médicaux au Manitoba est façonné par les réalités de la vie dans les Prairies : de vastes distances et des climats rigoureux, en particulier dans les régions rurales et nordiques.

Le gouvernement du Canada investit dans des solutions construites au Manitoba pour aider des entreprises locales à croître afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un soutien remboursable de plus de 2,9 millions de dollars pour deux entreprises qui redéfinissent la manière dont les soins sont prodigués aux Canadiens. Grâce à des innovations conçues au Manitoba, ces entreprises contribuent à veiller à ce que la population puisse accéder à des soins de qualité près de chez eux, quel que soit leur lieu de résidence.

Le fabricant de véhicules accessibles, MoveMobility, prend de l'expansion sur le marché canadien des ambulances, offrant aux communautés une option locale pour les véhicules médicaux spécialisés. MoveMobility recevra 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral pour accroître la capacité de fabrication de sa gamme de véhicules médicaux, y compris de nouvelles ambulances construites sur des plateformes de fourgonnettes manœuvrables.

L'entreprise de soins de santé virtuels du Manitoba, QDoc Inc., met en relation des patients et des prestataires de soins à tout moment et en tout lieu. QDoc Inc. recevra 1,9 million de dollars du gouvernement fédéral pour développer sa plateforme innovante de prestation de soins de santé virtuels et investir dans le développement des technologies numériques.

Les deux entreprises du Manitoba prennent de l'expansion tout en comblant des lacunes sur les marchés canadiens. Grâce à ce soutien de PrairiesCan, elles élargiront leurs activités, renforceront les services et offriront des solutions conçues au Manitoba à un plus grand nombre de Canadiens.

Citations

« C'est avec fierté que nous appuyons ces deux entreprises du Manitoba qui créent des emplois et aident les Canadiens à accéder aux soins dont ils ont besoin, peu importe où ils vivent. En investissant dans MoveMobility et QDoc, nous renforçons non seulement notre économie locale, mais nous offrons également des solutions novatrices aux communautés des Prairies et du pays. C'est exactement le genre de collaboration et d'innovation qui stimule la croissance et rend les soins de santé plus accessibles pour tous les Canadiens. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« En tant que médecin, je suis déterminé à veiller à un avenir plus fort et plus sain pour les Manitobains. C'est pourquoi je suis ravi que notre nouveau gouvernement appuie MoveMobility et QDoc. Ces investissements aident à renforcer notre économie canadienne tout en élargissant l'accès aux soins médicaux dans toute la province. »

-Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, Manitoba

« L'investissement de 1,3 million $ du Manitoba qui est maintenant renforcé par un financement fédéral additionnel, démontre comment le soutien à la fabrication, aux services de santé et à l'innovation est au cœur des valeurs d'excellence du Manitoba sur la scène nationale. »

-L'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois du gouvernement du Manitoba

« C'est inspirant d'avoir le soutien de PrairiesCan pour notre mission visant à éliminer les obstacles aux soins de santé et au transport. Grâce à ce soutien, nous pouvons accélérer nos efforts pour offrir une solution canadienne qui donne des résultats significatifs et aide toutes les personnes que nous servons. »

-Richard Jones, directeur général, MoveMobility

« Le soutien de PrairiesCan a joué un rôle essentiel pour aider QDoc à adapter notre plateforme de soins virtuels conçue au Manitoba afin d'offrir plus de 250 000 visites virtuelles, d'élargir l'accès aux soins de santé dans les communautés rurales et nordiques, et nous acquitter de notre mission qui consiste à mettre chaque patient en contact avec le bon fournisseur, en tout temps et partout. »

-Dr. Norman Silver, co-fondateur et directeur général, QDoc

Faits en bref

Ces investissements devraient créer environ 35 emplois et aider une PME supplémentaire.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) est administré par les agences de développement régional de l'ensemble du Canada pour stimuler la croissance économique par l'innovation et créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Le financement offert dans le cadre du volet Croissance et productivité des entreprises du programme CERI soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

