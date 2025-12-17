L'investissement de PrairiesCan aidera CKUA à avoir une plus grande incidence sur la culture et l'économie

EDMONTON, AB, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les auditeurs disposent d'un accès sans égal aux médias et à l'information provenant du monde entier. Cependant, le contenu produit localement et ses créateurs demeurent essentiels pour préserver une identité culturelle, établir des liens avec la communauté et faire connaitre des points de vue régionaux uniques. Dans une ère technologique dans laquelle nous avons autant de choix, le pouvoir des voix communautaires dignes de confiance est affaibli. C'est pourquoi il est important que les Canadiens renforcent notre culture et veillent à ce que les récits, les points de vue et les talents régionaux importants soient entendus.

Le gouvernement du Canada continue à faire entendre les voix et les talents canadiens en investissant dans la diffusion communautaire (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 10,9 millions de dollars pour aider la CKUA Radio Foundation à poursuivre le travail qu'elle accomplit depuis près de 100 ans en tant que gardienne de la culture et des arts locaux.

L'investissement de PrairiesCan permettra à CKUA de continuer à promouvoir et à exporter la musique, la culture et les arts canadiens à travers le monde. Le financement fédéral sera utilisé pour moderniser le siège social de CKUA. Il servira notamment à agrandir et à améliorer les salles de spectacle communautaires, ce qui permettra d'accroître la visibilité des artistes émergents de l'Alberta tout en créant des sources de revenus supplémentaires pour ce diffuseur appuyé par des dons. Le financement permettra aussi de moderniser les technologies de studio et de diffusion, d'améliorer la programmation communautaire, notamment en amplifiant les voix rurales et autochtones, et de préserver la vaste collection d'archives de CKUA, qui comprend des enregistrements musicaux, des entrevues et des artefacts.

CKUA est une source d'information précieuse et un promoteur essentiel des arts, de la culture et de la musique en Alberta et partout dans le monde. Cet investissement permettra à CKUA de continuer à promouvoir des artistes variés et témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer la résilience des communautés et à créer des possibilités économiques pour les Canadiens des Prairies.

Citations

« Les voix locales dignes de confiance renforcent notre culture et garantissent que les récits, les points de vue et les talents régionaux importants se fassent entendre. Notre nouveau gouvernement est fier d'investir dans l'écosystème des arts et de la culture de l'Alberta et d'aider les communautés à prospérer, sur le plan économique, en appuyant CKUA dans ses efforts visant à faire entendre les voix et les talents locaux. Cet investissement permettra de faire en sorte que les récits de l'Alberta, diffusés par CKUA dans la province depuis près d'un siècle, continueront de captiver les Canadiens et les auditeurs, partout dans le monde, pendant encore de nombreuses années. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« C'est un honneur pour nous de recevoir cet investissement de PrairiesCan et nous sommes heureux que l'on reconnaisse le rôle de CKUA dans le paysage artistique et culturel de l'Alberta. Ce soutien nous permettra de moderniser des infrastructures essentielles, d'investir dans nos gens et de créer une nouvelle programmation qui renforcera nos liens avec le public de la province et d'ailleurs. Cet appui reflète les voix de milliers de supporteurs qui se sont unis pour exprimer ce que CKUA représente à leurs yeux. Grâce à cet investissement, nous serons mieux à même de croître, de servir et de continuer à bâtir un avenir culturel dynamique pour nos communautés. »

-Adam Mitchell, chef de l'exploitation et directeur général par intérim, CKUA

Faits en bref

Le réseau de diffusion de CKUA rejoint environ 475 000 auditeurs albertains par mois, soit près d'un Albertain sur huit.

Le financement de ce projet est octroyé par PrairiesCan dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

La contribution de 10 984 224 dollars versée aujourd'hui permettra de créer 20 emplois, d'en maintenir 30 autres et d'attirer près de 10 millions de dollars en investissements du secteur privé.

