L'investissement dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire permettra à Core Design de doubler sa capacité de fabrication et d'accroître ses ventes sur des marchés intérieurs et internationaux fiables

LEDUC, AB, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Les droits de douane et l'évolution des conditions du commerce mondial créent de l'incertitude pour les entreprises canadiennes, en particulier pour les fabricants qui dépendent des marchés d'exportation. Pour bâtir une économie plus forte et plus résiliente, le Canada doit cesser de dépendre d'un seul partenaire commercial et conquérir de nouveaux marchés au pays et à l'étranger.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement de 1 million de dollars destine à Core Design Ltd. (Core Design) afin de s'adapter aux nouvelles réalités du marché pour leurs produits sur mesure en acier pour la complétion des trous de fond.

L'investissement de PrairiesCan permettra à Core Design d'acheter de la machinerie spécialisée qui double la capacité de fabrication de ses outils de fond en acier haute performance et des solutions thermiques utilisées dans les opérations du secteur pétrolier et gazier. Cette capacité accrue permettra à Core Design de réaliser des projets de fabrication d'acier sur mesure plus importants au Canada et contribuera à accroître les ventes en Amérique du Sud.

Comme de nombreuses autres exportations canadiennes, les produits d'acier de Core Design sont touchés par les droits de douane des États-Unis et d'autres marchés internationaux. Le gouvernement du Canada a lancé des mesures ciblées précises, y compris l'Initiative régionale de réponse tarifaire, pour stimuler la compétitivité de l'industrie canadienne de l'acier et débloquer plus de 1 milliard de dollars en nouvelle demande intérieure pour l'acier canadien. Le gouvernement a également lancé un nouveau fonds de 1 milliard de dollars pour les industries de l'acier et du bois d'œuvre, afin que les producteurs canadiens puissent soutenir la concurrence et croître au pays.

Les entreprises novatrices des Prairies, comme Core Design, s'adaptent rapidement aux nouvelles réalités commerciales. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les entreprises qui prennent des mesures concrètes pour diversifier les marchés, créer des emplois locaux et renforcer la sécurité économique du Canada.

« À mesure que les conditions du commerce mondial évoluent, des fabricants comme Core Design investissent pour demeurer concurrentiels et croître. Cet investissement aidera Core Design à accroître sa capacité de fabrication ici en Alberta, à produire une plus grande partie du matériel spécialisé dont dépendent les producteurs d'énergie sidérurgique et à créer de bons emplois locaux. Grâce à l'Initiative de réponse régionale en matière de droits de douane, notre gouvernement aide les entreprises à s'adapter aux tarifs douaniers, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à bâtir une économie canadienne plus résiliente, y compris dans le secteur de l'énergie, où le Canada et l'Alberta travaillent ensemble pour favoriser la croissance à long terme. »

‒L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« L'Initiative régionale de réponse tarifaire permet à Core Design d'aller de l'avant avec des investissements essentiels qui soutiennent notre expansion et la croissance de notre main-d'œuvre. Un soutien ciblé aux petites et moyennes entreprises manufacturières aide à renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et à maintenir la production au Canada. Nous sommes reconnaissants de l'appui de PrairiesCan. »

-Jesse Klimack, président, Core Design Ltd.

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme national d'un milliard de dollars visant à aider les entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales.

L'annonce d'aujourd'hui marque le premier projet approuvé par l'IRRT dans les Prairies, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à aider les entreprises régionales à répondre aux tarifs douaniers, à accroître l'innovation et à diversifier les marchés d'exportation.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes d'IRRT provenant d'entreprises et d'organismes admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui permettra à Core Design de doubler sa capacité de fabrication, d'exécuter des contrats plus importants et de pénétrer de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

Quinze nouveaux emplois devraient être créés grâce à ce nouveau financement fédéral.

Les Prairies génèrent près de 25 % du PIB du Canada et sont au cœur de la vigueur économique et de la compétitivité future du pays.

