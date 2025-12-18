LEDUC, AB, le 18 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral pour aider une entreprise de l'Alberta à prendre de l'expansion.

La ministre Olszewski sera aux côtés de Jesse Klimack, président de Core Design Ltd. Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

La ministre Olszewski annoncera un soutien pour aider une entreprise locale à s’adapter aux nouvelles réalités commerciales et à prendre de l’expansion (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date : le vendredi 19 décembre 2025



Heure : 9 h (HR)



Endroit : Core Design Ltd.

3908, 71e avenue

Leduc (Alberta)

(Carte)

Personne-ressource : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690