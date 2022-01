Comprendre la démence, surmonter la stigmatisation et réduire les facteurs de risque

OTTAWA, ON, le 30 janv. 2022 /CNW/ - Plus d'un tiers des Canadiens et Canadiennes déclarent qu'ils seraient mal à l'aise s'ils devaient annoncer leur diagnostic de démence à leur employeur, à leurs voisins ou à d'autres personnes de leur entourage. Cette constatation met l'accent sur la stigmatisation entourant la démence, ce qui peut influencer la façon dont les autres perçoivent les personnes atteintes de démence et la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Près de 452 000 Canadiens sont atteints de démence, et il s'agit d'un défi auquel de nombreux Canadiens continuent de faire face chaque jour.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et la députée d'Outremont, Rachel Bendayan, ont annoncé un financement de plus de 1,8 million de dollars pour trois projets au Québec. Ces projets, qui appuient la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la démence du Canada, permettront de sensibiliser les gens à la démence, avec un accent sur la réduction des risques et de la stigmatisation et sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels.

Le Centre collégial d'expertise en gérontologie de Drummondville recevra un financement pouvant aller jusqu'à 378 597 $ pour déterminer les pratiques exemplaires permettant de réduire la stigmatisation et de favoriser des collectivités inclusives à l'égard de la démence. Ces pratiques serviront de base pour des vidéos et une formation en ligne visant à sensibiliser la population générale et les premiers intervenants de Saint-Jean-sur-Richelieu à la démence, ainsi qu'à accroître leur compréhension sur ce sujet.

Lucilab, une entreprise établie à Montréal, recevra jusqu'à 716 000 $ pour produire une application nationale d'accompagnement visant à sensibiliser les Canadiens vulnérables de 45 à 70 ans aux facteurs de risque de la démence et les motiver à adopter de saines habitudes de vie avec le soutien continu de conseillers virtuels. L'application mettra l'accent sur l'activité physique, l'alimentation et la stimulation intellectuelle; elle sera offerte dans les deux langues officielles sur les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs.

L'Université McGill recevra jusqu'à 758 430 $ pour améliorer son programme bilingue actuel de formation sur la démence et l'adapter au contexte de la pandémie de COVID-19 à l'aide d'une plateforme d'apprentissage virtuel visant à éduquer et à appuyer les aidants naturels de personnes atteintes de démence. Le programme de formation sur la démence de l'Université McGill permettra de joindre diverses collectivités de Montréal et des collectivités éloignées des régions rurales du Québec.

À l'échelle nationale, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) finance ces projets au moyen du Fonds stratégique pour la démence (FSD) et de l'Investissement en matière de démence dans les communautés (IDC). Les projets du FSD et de l'IDC couvrent un large éventail de sujets, notamment la sensibilisation à la démence, la réduction des risques de démence, la lutte contre la stigmatisation, la promotion de collectivités inclusives à l'égard de la démence et l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de démence, de leur famille, de leurs amis et de leurs aidants naturels.

Notre gouvernement s'est engagé à verser 50 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la mise en œuvre des éléments clés de la première stratégie nationale sur la démence du pays, Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons.

« De nombreux Canadiens sont ou seront touchés par la démence en raison d'un diagnostic personnel ou de celui d'un être cher. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire la stigmatisation entourant la démence et d'approfondir nos connaissances sur cette maladie et ses facteurs de risque. Grâce à ce financement, nous faisons un pas important vers la promotion du vieillissement en santé et la création de collectivités inclusives et positives pour les personnes atteintes de démence, leur famille et leurs aidants naturels. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

La démence, et en particulier la maladie d'Alzheimer, continue d'avoir un impact important sur les familles canadiennes. Le gouvernement fédéral est là pour financer des projets novateurs sur le terrain, dans nos communautés, afin d'aider à sensibiliser les Canadiens et à fournir des solutions adaptées. Je suis très fière que nous soyons là pour soutenir Lucilab et leur important travail d'éducation sur les facteurs de risque de démence et pour motiver tout le monde à adopter des habitudes de vie saines.

Rachel Bendayan

Députée fédérale d'Outremont

Au Canada , entre avril 2017 et mars 2018, presque 452 000 personnes de plus de 65 ans étaient atteintes de démence. On s'attend à ce que le nombre de personnes touchées par la démence augmente tandis que la population du Canada vieillit.

, entre avril mars 2018, presque 452 000 personnes de plus de 65 ans étaient atteintes de démence. On s'attend à ce que le nombre de personnes touchées par la démence augmente tandis que la population du vieillit. Seulement la moitié des Canadiens se disent à l'aise d'interagir avec une personne atteinte de démence.

Un quart des Canadiens ne savent pas qu'ils peuvent prendre des mesures pour réduire leurs risques d'être atteints de démence.

