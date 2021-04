Un investissement de plus de 1,8 million de dollars de CanNor soutient des projets dirigés par des collectivités et des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.

YELLOWKNIFE, NT, le 14 avril 2021 /CNW/ - Les Territoires du Nord-Ouest comptent de nombreuses régions diversifiées qui ont besoin d'un soutien adapté pour aider leurs entreprises, organisations et collectivités locales à prospérer. Le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel, le renforcement des capacités, l'expansion des entreprises et la sécurité alimentaire des habitants du Nord. Ces investissements favorisent la création de bons emplois locaux dans les collectivités du Nord, l'accès à des produits alimentaires économiques, fiables et sûrs et les occasions d'améliorer la prospérité et l'autonomie.

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les organisations, les entreprises et les collectivités autochtones pour stimuler l'économie du Nord et apporter un soutien à ses habitants.

Le gouvernement fédéral soutient le développement économique régional dans les T.N.-O.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé qu'un investissement de plus de 1,8 million de dollars a été effectué pour soutenir des projets à Inuvik et à Fort McPherson, ainsi que les bénéficiaires dans la région désignée des Inuvialuit et la région désignée des Gwich'in des Territoires du Nord-Ouest.

Ce financement, assuré par CanNor, soutient cinq initiatives régionales dans les T.N.-O. dirigées par des entreprises, des organisations communautaires et des sociétés de développement économique autochtones. Grâce à cet investissement, les entreprises des T.N.-O. seront en mesure de créer plus de 25 nouveaux emplois à temps plein et à temps partiel et de maintenir ou de développer les emplois existants. Cet investissement aide les collectivités et les habitants du Nord à s'adapter aux réalités économiques actuelles découlant de la pandémie de COVID-19 et à rechercher des occasions futures de croissance économique.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard du développement économique durable à long terme dans les T.N.-O. Des initiatives comme celles-ci sont essentielles à la relance, à la diversification et à la durabilité économique à long terme des collectivités du Nord.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les économies régionales fortes dépendent du succès des entreprises, des entrepreneurs, des groupes communautaires et des organismes de développement économique autochtones locaux. C'est pourquoi nous travaillons par l'intermédiaire de nos agences de développement régional, comme CanNor, sur le terrain dans les territoires en fournissant le soutien nécessaire aux collectivités et aux habitants du Nord, surtout en ces temps difficiles. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Nous sommes conscients des défis auxquels les entreprises et les collectivités territoriales sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19. Les investissements effectués aujourd'hui par l'entremise de CanNor continueront de soutenir les entreprises, les organisations et les collectivités du Nord en leur offrant des possibilités de surmonter les répercussions économiques de cette pandémie et de planifier une solide reprise économique. Des investissements stratégiques comme ceux-ci contribuent aussi grandement, au niveau local, au développement économique et à la création d'emplois et, de façon plus générale, au développement d'une économie diversifiée durable dans l'ensemble des T.N.-O. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Nous espérons que notre projet, le projet d'agriculture à longueur d'année d'Inuvik, deviendra le point de départ d'autres projets de sécurité et de souveraineté alimentaires dans le delta de Beaufort et qu'il encouragera les habitants du Nord à considérer nos propres chaînes d'approvisionnement, le développement économique et l'agriculture d'une manière novatrice! »

- Ray Solotki, directrice générale, Inuvik Community Greenhouse

« La sécurité énergétique assurée par ce projet, Études sur le terrain - Exploitation du gaz dans la région désignée des Inuvialuit, fait progresser de manière substantielle les objectifs fixés dans le cadre de la Convention définitive des Inuvialuit. Il représente une solution dirigée par les Inuvialuit qui tient compte de la préservation de nos valeurs, fait progresser la participation à l'économie nordique et nationale, tout en réduisant les émissions et en contribuant à préserver notre environnement local. »

« La Société régionale Inuvialuit apprécie le soutien offert, car il a aidé à l'élaboration d'un plan stratégique visant à renforcer les capacités, le potentiel d'affaires et la sécurité alimentaire dans la région désignée des Inuvialuit. »

- Duane Ningaqsiq Smith, président et directeur général, Société régionale Inuvialuit

« Grâce à son programme de congélateurs communautaires, la bande de Teetl'it Gwich'in vise à donner aux membres de la collectivité les compétences nécessaires pour préparer, conserver et entreposer la nourriture traditionnelle récoltée sur les terres. Ce programme nous permet de préserver notre culture et nos traditions, et ce, en enseignant des compétences essentielles et en partageant des connaissances tout en redonnant à la collectivité. »

- Chief Wanda Pascal, bande Teetl'it Gwich'in

« À titre de société des Premières Nations, la Tetlit Zheh Development Corporation cherche à connaître du succès par le biais d'une croissance, d'investissements et de partenariats. Les conseils et le soutien financier de CanNor nous a permis d'accroître nos services, d'exploiter de nouvelles occasions d'affaires, de créer de l'emploi et de nous aider à accroître nos capacités. »

- Trina Nerysoo, gestionnaire par intérim, Tetlit Zheh Development Corporation

Faits saillants

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni au moyen de la gamme complète de programmes courants de développement économique de CanNor, lesquels appuient des projets qui mettent l'accent sur le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et favorisent l'innovation.

Liens connexes

Restez branchés

Trouvez plus de services et d'information sur Canada.ca/ISDE.

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Barbara Abramchuk, Conseillère en communications, région des Territoires du Nord-Ouest, 867-669-6587/867-445-4032, [email protected]

Liens connexes

http://www.cannor.gc.ca