Le financement accordé aidera les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques à travailler avec des partenaires du secteur privé et des partenaires communautaires afin de régler d'importants problèmes locaux.

OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Les collèges sont à l'avant-garde de la recherche et développement (R et D) appliquée, et leur travail est essentiel afin de stimuler l'innovation et de générer des retombées concrètes dans leur région. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils ont fait preuve d'une force et d'une résilience remarquables - en mobilisant rapidement leurs ressources afin d'effectuer de la recherche appliquée en rapport avec la pandémie tout en continuant d'offrir un soutien en R et D aux petites et moyennes entreprises (PME) locales. Les collèges ont joué un rôle clé en soutenant leur collectivité durant cette période difficile.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un financement de plus de 38 millions de dollars dans le cadre du concours 2020 du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC) et du concours 2021 du Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés (FISCC) administrés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) ainsi que du Fonds collège-industrie pour l'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI).

Ce financement permettra l'octroi de 53 subventions à des collèges, à des cégeps et à des écoles polytechniques de tout le pays afin de leur permettre de collaborer avec des entreprises et des organismes communautaires locaux pour leur fournir des solutions inédites visant des technologies ou des processus ainsi qu'un accès aux laboratoires et au matériel. Elles leur permettront en outre de travailler avec des étudiants qui ont reçu une formation de pointe et sont prêts à se lancer sur le marché du travail. Ensemble, les collèges et les partenaires mettront à profit leurs connaissances et leur expertise diversifiées pour saisir de nouvelles occasions en mettant en application des recherches et des technologies novatrices ou en les utilisant pour mettre au point de nouveaux produits ou services utiles.

Par exemple, dans un monde où nous sommes plus que jamais connectés virtuellement, le Durham College a lancé le Centre for Cybersecurity Innovation, nouveau centre virtuel créé en réponse au besoin croissant de PME partenaires de se pencher sur les risques toujours plus nombreux et les couts accrus de la protection de la vie privée et de la sécurité des données. Un investissement de deux millions de dollars par l'intermédiaire du Programme d'ICC et de près de 789 000 $ du Fonds collège-industrie pour l'innovation appuiera cette collaboration en R et D appliquée visant à offrir aux PME des outils de cybersécurité adaptés à leurs besoins afin d'assurer leur protection. Il transformera en outre ces entreprises en des organisations davantage conscientes des risques d'atteinte à la cybersécurité. Cette collaboration renforcera la confiance des consommateurs envers l'économie numérique, favorisera la normalisation à l'échelle internationale et permettra aux PME canadiennes d'être plus concurrentielles sur la scène internationale.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer les chercheurs remarquables et les petites et moyennes entreprises au pays, qui sont le moteur de notre économie. Cet appui aidera les collèges du Canada à travailler en collaboration avec les entreprises locales en réunissant des chercheurs, des étudiants et des partenaires du secteur privé pour trouver des solutions à des problèmes locaux et favoriser la création d'emplois et la croissance au Canada ».

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté offre des solutions novatrices à des problèmes locaux et régionaux en faisant appel à l'expertise des collèges canadiens. Au nom des trois organismes subventionnaires, je félicite tous les collèges titulaires d'une subvention et leurs partenaires du secteur privé et partenaires communautaires qui génèrent des retombées sociales, économiques et environnementales pour les collectivités de toutes tailles partout au pays. »

- Alejandro Adem, président, CRSNG

« Les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques font partie intégrante du réseau de recherche et développement. Ce nouveau financement donnera à cet important réseau des moyens d'agir et bénéficiera non seulement aux établissements, mais aussi aux entreprises partenaires et aux partenaires communautaires. »

- Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale, Fondation canadienne pour l'innovation

« Le Durham College est très heureux de recevoir ces fonds dans le cadre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté et du Fonds collège-industrie pour l'innovation afin d'appuyer le nouveau Centre for Cybersecurity Innovation. La cybersécurité est un domaine qui ne cesse de prendre de l'importance. Grâce au financement obtenu pour la R et D, le collège sera mieux en mesure d'appuyer nos petites et moyennes entreprises qui s'efforcent de procéder au renforcement bien nécessaire de leur cybersécurité. »

- Debbie McKee Demczyk, doyenne, Office of Research Services, Innovation and Entrepreneurship

Faits saillants

Le budget de 2021 prévoit l'octroi de 46,9 millions de dollars supplémentaires sur une période de deux ans au Programme d'ICC afin de permettre à un plus grand nombre de PME, en priorité les entreprises appartenant à des membres de groupes sous-représentés qui pourraient avoir difficilement accès à l'écosystème d'innovation du Canada , d'obtenir plus facilement le soutien des collèges en matière de R et D appliquée.

, d'obtenir plus facilement le soutien des collèges en matière de R et D appliquée. Le Programme d'ICC est l'un des plus importants mécanismes de financement de la recherche appliquée dans les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques au Canada . Depuis son lancement en 2008, le programme a investi près de 740 millions de dollars dans 4 400 projets menés par des établissements postsecondaires de toutes les régions du pays.

. Depuis son lancement en 2008, le programme a investi près de 740 millions de dollars dans 4 400 projets menés par des établissements postsecondaires de toutes les régions du pays. Le Fonds collège-industrie pour l'innovation administré par la FCI appuie les projets importants d'infrastructure de recherche dans le but d'améliorer les capacités de recherche appliquée ou de développement technologique des collèges et de permettre à ces derniers de répondre à des besoins importants de l'industrie.

Liens connexes

Suivez le CRSNG, le CRSH, les IRSC et la FCI sur Twitter : @CRSNG_NSERC, @CRSH_SSHRC, @IRSC_CIHR, @InnovationCA

Pour les nouvelles scientifiques canadiennes, suivez @ScienceCdn sur les médias sociaux : Twitter, Instagram et Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Renseignements: Valérie Levert-Gagnon, Agente des relations avec les médias et des affaires publiques, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]; John Power, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]

Liens connexes

https://www.canada.ca