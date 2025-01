VARENNES, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Les avancées dans le domaine de la science et des technologies quantiques ont des retombées importantes pour le Canada en matière d'informatique, de communications et de sécurité ainsi que sur le plan industriel. En parallèle, les investissements pour soutenir les chercheuses et chercheurs canadiens font en sorte que le Canada demeure dans le peloton de tête dans la course mondiale à l'innovation en quantique, et ce, à l'aube de l'Année internationale de la science et de la technologie quantiques proclamée par les Nations Unies, qui marque les 100 ans de la mécanique quantique.

Aujourd'hui, Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et députée de Longueuil-Charles-LeMoyne, a annoncé au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'octroi de plus de 74 millions de dollars à l'appui de 107 projets dans le domaine de la science quantique. L'annonce a été faite à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) de Varennes, au Québec, où seront menés huit des projets financés.

Les projets annoncés visent à résoudre des problèmes importants en science quantique, tout en appuyant le développement de technologies quantiques dans divers domaines prioritaires qui cadrent avec les trois missions de la Stratégie quantique nationale du Canada, entre autres les algorithmes et le chiffrement, la communication, l'informatique, les matériaux et la détection. Les projets permettront de renforcer les capacités canadiennes en quantique grâce à des partenariats à l'échelle nationale entre des universités et des organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif, y compris des collaborations à grande échelle entre les pôles régionaux de recherche et d'innovation en quantique du pays.

Cet investissement aidera également les chercheuses et chercheurs canadiens à établir et à développer des collaborations de recherche internationales, notamment dans le cadre d'initiatives conjointes ciblées avec l'Agence nationale de la recherche de la France (ANR) et la National Science Foundation des États-Unis (NSF). Les projets qui seront menés à bien permettront à plus de 500 étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et stagiaires de niveau postdoctoral de recevoir une formation de pointe au sein d'établissements d'enseignement postsecondaire de l'ensemble du Canada.

Citations

« Le Canada est fier d'être un leader mondial en science et technologie quantiques. En investissant dans la recherche de pointe, nous stimulons l'innovation et consolidons notre position sur la scène internationale. L'investissement d'aujourd'hui accélérera les avancées en informatique quantique, communications et sécurité, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes et en renforçant notre économie. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement de soutenir l'innovation, de créer des emplois et de veiller à ce que le milieu de la recherche canadien demeure concurrentiel sur la scène mondiale. En allouant ce financement, nous dotons les chercheurs des moyens de s'attaquer aux défis cruciaux de la science quantique et de forger des partenariats internationaux. Ce faisant, ils consolident le leadership du Canada dans l'industrie croissante de la quantique. »

- Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les résultats des récents concours en vue de l'octroi de subventions en quantique mettent en lumière les progrès importants réalisés dans le cadre de la Stratégie quantique nationale du Canada. Je pense ici à l'avancement de la recherche et au renforcement du leadership mondial du Canada dans le domaine grâce à la mise en place de solides collaborations. Le CRSNG est fier d'appuyer la recherche novatrice qui stimulera l'innovation et permettra la mise au point de technologies quantiques. »

- Alejandro Adem, MSRC, président du CRSNG

« Ce financement majeur du gouvernement du Canada accordé à nos équipes témoigne de la qualité de nos recherches et de nos infrastructures dans le développement des technologies quantiques. Cet investissement renforce notre position de leader dans ce domaine stratégique pour le Québec et le Canada et nous permettra de continuer à repousser les frontières de la science et de l'innovation au service de la société. »

- Luc-Alain Giraldeau, directeur général, Institut national de la recherche scientifique

Quelques faits

Différentes possibilités de financement offertes par le CRSNG appuieront les projets retenus, à savoir : les subventions en quantique du programme Alliance - attribution de plus de 50 millions de dollars répartis entre 39 projets; les subventions Consortiums en quantique du programme Alliance - attribution de près de 20 millions de dollars répartis entre quatre projets; les subventions Catalyseur en quantique du programme Alliance, volet International et les subventions Collaboration en quantique du programme Alliance, volet International - attribution de plus de 4 millions de dollars répartis entre 64 projets.

Depuis 2022, le CRSNG a contribué à l'avancement de la Stratégie quantique nationale du Canada en octroyant 125 millions de dollars à l'appui de 182 projets de recherche. Ces fonds ont permis l'établissement de partenariats avec 75 organismes (dont 58 du secteur privé, bon nombre desquels sont des petites et moyennes entreprises) ainsi que la mise en place de collaborations internationales en recherche avec plus de 20 pays.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 360 millions de dollars pour mettre en œuvre une stratégie quantique nationale et permettre ainsi au Canada de tirer parti des investissements déjà réalisés afin de faire progresser le domaine en pleine évolution des technologies quantiques.

Le domaine de la quantique joue un rôle de premier plan pour stimuler l'économie du Canada, favoriser sa croissance et assurer sa résilience à long terme, dans un contexte où les technologies quantiques sont de plus en plus perfectionnées et un nombre accru de secteurs y ont recours.

