VARENNES, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et députée de Longueuil-Charles-LeMoyne, annoncera, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'octroi d'un financement visant à appuyer la recherche novatrice qui stimulera l'innovation et permettra la mise au point de technologies quantiques.

Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Alejandro Adem, se joindra à la ministre à l'occasion de cette annonce.

Les représentantes et représentants des médias seront ensuite invités à visiter un laboratoire de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Date : Le mardi 21 janvier 2025



Heure : Annonce : 10 h 30 (HE)

Visite du laboratoire : 11 h (HE)



Lieu : Varennes (Québec)

Participation des médias sur place

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister au point de presse en personne sont priés de confirmer leur présence à l'équipe des relations avec les médias du CRSNG, par courriel à l'adresse [email protected]. Ils doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire à la réception. Il y a des espaces de stationnement disponibles sur place.

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Renseignements : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]