Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels partout au pays

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui six nouvelles initiatives qui contribueront à la réalisation de la stratégie nationale sur la démence du Canada. Ces initiatives représentent un investissement de plus de 4,8 millions de dollars sur quatre ans. Elles permettront de concevoir des outils et des ressources ainsi que d'acquérir des connaissances pour mieux soutenir les personnes atteintes de démence, leurs familles et leurs aidants, de même que pour bâtir des communautés qui favorisent l'inclusion des personnes atteintes.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) finance deux de ces projets dans le cadre de l'Investissement en matière de démence dans les communautés (IDC). L'Institut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l'Université de Waterloo recevra du financement qui permettra de recueillir et de communiquer les résultats et les pratiques exemplaires de l'ensemble des projets financés dans le cadre de l'IDC afin de guider les responsables des politiques et des programmes sur la démence partout au Canada.

L'Université de Waterloo recevra également du financement pour son projet « Moving, Eating and Living Well with Dementia » (être actif, manger sainement et bien vivre avec la démence), qui vise à favoriser la santé et le bien-être des personnes atteintes de démence et des aidants naturels en renforçant la capacité des communautés rurales et urbaines grâce à des services de mieux-être.

Quatre autres projets sont financés dans le cadre du Programme de surveillance accrue de la démence de l'ASPC :

L'Institut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l'Université de Waterloo recevra du financement pour mettre au point un système de surveillance améliorée de la démence qui repose sur un cadre holistique et multidimensionnel axé sur la personne et fondé sur des données probantes.

L'Université d' Ottawa recevra du financement pour développer le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (ECSSSP). Dans le cadre de ce projet, une cohorte longitudinale de dyades sera créée afin d'examiner l'expérience vécue par les personnes atteintes de démence et les aidants naturels en Colombie-Britannique, en Alberta , au Manitoba , en Ontario , au Québec et en Nouvelle-Écosse.

L'Université McMaster recevra du financement pour l'identification précoce des personnes atteintes de démence et des personnes à risque. L'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement recueille des données auprès de plus de 50 000 Canadiens âgés de 45 à 85 ans, sur une période de plus de 20 ans.

Le gouvernement du Canada soutient les personnes atteintes de démence et les aidants naturels, et cherche à accroître l'information disponible pour permettre aux décideurs et aux organisations de prendre des mesures qui amélioreront la qualité de vie des personnes touchées.

Citations

« Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. C'est l'occasion de nous rappeler des incidences de cette maladie sur ceux qu'elle touche ainsi que leurs proches. L'annonce d'aujourd'hui démontre la manière dont l'aide accordée aux proches aidants et aux personnes atteintes de démence afin qu'elles participent activement à la vie communautaire et professionnelle et qu'elles se sentent en sécurité et incluses contribue à sensibiliser la population et à prévenir la stigmatisation. En ayant accès à de meilleures données sur la démence, nous pourrons prendre des décisions éclairées sur la manière d'appuyer les personnes atteintes et leurs aidants pour qu'ils se sentent valorisés et soutenus et qu'ils jouissent de la meilleure qualité de vie possible. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le gouvernement fédéral s'emploie à améliorer la qualité de vie des personnes âgées atteintes de démence, ainsi que le soutien offert aux aidants naturels, dont la majorité sont des femmes. Ces projets nous aideront à améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes. »

L'honorable Deb Schulte

Ministre des Aînés

Faits en bref

Plus de 432 000 Canadiens âgés de plus de 65 ans sont atteints de démence. Au Canada , en moyenne neuf aînés par heure reçoivent un diagnostic de démence. Les deux tiers des Canadiens de plus de 65 ans atteints de démence sont des femmes.

, en moyenne neuf aînés par heure reçoivent un diagnostic de démence. Les deux tiers des Canadiens de plus de 65 ans atteints de démence sont des femmes. Les aînés sont plus susceptibles d'être gravement malades s'ils contractent la COVID-19 en raison de l'affaiblissement de leur système immunitaire et de la prévalence élevée des maladies et affections chroniques sous-jacentes. Selon des données récentes de Statistique Canada sur la mortalité, la démence ou l'Alzheimer figurent sur le certificat de décès de 42 % des femmes et de 33 % des hommes décédés de la COVID-19.

Dans le cadre de son engagement à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence, de leurs familles et de leurs aidants, le gouvernement du Canada a diffusé en juin 2019 la première stratégie nationale sur la démence, intitulée Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons . La stratégie définit trois objectifs nationaux : prévenir la démence, faire progresser les thérapies et trouver un remède, et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels.

Le Programme de surveillance accrue de la démence vise à étudier des moyens novateurs de combler les lacunes dans les données sur la progression et les répercussions de la démence, les facteurs sociodémographiques, les facteurs de risque et les aidants naturels. Ces projets permettront d'enrichir les données afin d'éclairer les politiques et les programmes relatifs à la démence et de guider la planification des soins de santé pour mieux répondre aux besoins des personnes atteintes et des aidants naturels.

Tous ces projets étaient en cours d'élaboration avant la pandémie.

Les deux projets suivants obtiendront du financement dans le cadre de L'Investissement en matière de démence dans les communautés :

L'Institut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l'Université de Waterloo recevra 1 054 825 $ sur quatre ans pour la création d'un carrefour du savoir pour l'IDC; et



Les projets suivants recevront du financement, dans cadre du Programme pour la surveillance accrue de la démence de l'ASPC :

L'Institut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l'Université de Waterloo recevra 987 866 $ sur quatre ans pour mettre au point un système de surveillance améliorée de la démence;



L'Université d' Ottawa recevra 992 533 $ sur quatre ans pour développer le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (ECSSSP);

L'Université Laurentienne recevra 142 490 $ sur un an; et



L'Université McMaster recevra 999 526 $ sur quatre ans pour l'identification précoce des personnes atteintes de démence et des personnes à risque.

Liens connexes

