YELLOWKNIFE, NT, le 25 nov. 2024 /CNW/ - L'égalité dépend de la possibilité pour chaque personne de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. Il est essentiel d'éliminer les obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre, tout en éliminant les coûts considérables de la violence fondée sur le sexe, pour bâtir un avenir où l'ensemble de la population canadienne peut s'épanouir.

Aujourd'hui, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'octroi de 758 000 $ à deux organismes des Territoires du Nord-Ouest :

FOXY reçoit 438 750 $ pour son projet de Prévention de la violence fondée sur le sexe par les arts pour les jeunes du Nord qui vise à élaborer un programme de prévention de la violence fondée sur le sexe adapté à la culture, axé sur le Nord et tenant compte des traumatismes.

reçoit 438 750 $ pour son projet de qui vise à élaborer un programme de prévention de la violence fondée sur le sexe adapté à la culture, axé sur le Nord et tenant compte des traumatismes. Qmunity Camp NWT reçoit 319 491 $ pour son projet Décoloniser l'identité sur le territoire qui vise à renforcer sa capacité à promouvoir l'égalité des communautés 2ELGBTQI+, en offrant une brochure et une ressource de formation, un plan stratégique et une structure de gouvernance, et en assurant l'élaboration de politiques.

Grâce à ce financement, ces organismes renforceront leur capacité à fournir un meilleur soutien et de meilleures ressources pour contrer la violence fondée sur le sexe et faire progresser l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+ dans le Nord. L'esprit de collaboration qui sous‑tend ces initiatives incarne l'essence même des progrès réalisés vers l'égalité des genres et un Canada plus fort et plus inclusif.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada a signé des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, et cet investissement est complémentaire à ces accords.

« L'égalité des genres signifie éliminer les obstacles pour toutes les personnes au Canada, ce qui signifie d'éliminer les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de soutenir les communautés 2ELGBTQI+. Investir directement dans les collectivités et les organismes qui les soutiennent aidera à faire en sorte que tout le monde - y compris les jeunes et les communautés 2ELGBTQI+ - puisse vivre sans discrimination ou violence. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La collaboration avec les organismes locaux est au cœur du changement systémique et soutenir leur travail demeure une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. C'est la seule façon de comprendre les divers défis auxquels sont confrontés les Canadiennes et les Canadiens dans les communautés du Nord. Le financement annoncé aujourd'hui aidera ces deux organismes à tracer la voie vers la création de communautés plus sûres dans les Territoires du Nord-Ouest pour les femmes, les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones ».

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Entre 2019 et 2021, 1,3 million de Canadiennes et Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQ+.

Au cours des huit dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et améliorer l'égalité des communautés 2ELGBTQI+, y compris 100 millions de dollars sur cinq ans pour le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui appuie des initiatives communautaires.

Bien qu'environ 5 % de la population féminine au Canada se soit déclarée Autochtone, 21 % de tous les homicides liés au genre survenus entre 2011 et 2021 concernaient des femmes et des filles autochtones.

Un investissement d'environ 601,3 millions de dollars a été effectué en 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cet investissement comprenait environ 56 millions de dollars pour appuyer des projets visant à renforcer le secteur de la violence fondée sur le sexe par des pratiques prometteuses et l'acquisition de connaissances.



