Le député Yasir Naqvi annonce l'octroi d'un financement à des organismes artistiques et culturels d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les artistes, les créateurs et les entrepreneurs culturels du Canada sont au cœur de notre économie créative, et ils contribuent à rendre nos communautés plus dynamiques.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, a annoncé l'octroi d'un appui financier de 530 000 $ à 3 organismes de la région d'Ottawa qui œuvrent dans le secteur des spectacles et des festivals. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Versé par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, ce financement soutiendra les activités de Folk Canada, du Festival de la jeunesse d'Ottawa et du Festival de jazz d'Ottawa. Le Fonds fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels (diffuseurs artistiques). Il appuie également les organismes qui prêtent main-forte aux diffuseurs artistiques.

Folk Canada, principal organisme national dédié à la communauté de la musique folk, root et traditionnelle, recevra 100 000 $ en appui à la conférence annuelle Folk Canada, à une retraite des festivals, à des séances entre pairs et à des séminaires de perfectionnement professionnel offerts à l'année.

Le Festival de la jeunesse d'Ottawa recevra 130 000 $ afin de présenter sur plusieurs jours un festival visant à fournir aux enfants un endroit sûr et propice à la création, où ils approfondiront leur compréhension d'eux-mêmes, de leurs perspectives et du monde qui les entoure.

Le Festival de jazz d'Ottawa recevra 300 000 $ sur 2 ans pour présenter son rendez-vous annuel de 10 jours qui célèbre la créativité et la diversité musicales en mettant en vedette des talents issus de divers horizons et communautés.

De plus, le gouvernement du Canada est fier de s'être engagé, dans le budget de 2025, à fournir un appui important et soutenu sur 3 ans aux arts et à la culture, y compris une enveloppe de 46,5 millions de dollars prévue pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Citations

« Les festivals réunissent les gens pour célébrer la créativité et affirmer notre identité culturelle. Ils stimulent l'économie locale et mettent en valeur le meilleur du talent canadien. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir, par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, ces festivals communautaires qui permettent aux participants de vivre une grande variété d'expériences artistiques de calibre professionnel, en plus de découvrir et de célébrer les diverses facettes de l'identité canadienne. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La culture se vit localement, dans nos villages, nos quartiers et nos espaces publics. C'est là où nous nous rassemblons pour découvrir des talents canadiens. Grâce à l'aide financière accordée, ces festivals pourront continuer à divertir nos communautés et nos régions en réunissant tout le monde autour de la musique et des arts. »

-- Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

« Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide essentielle au secteur de la musique devant public. La somme investie dans Folk Canada nous aidera à épauler les festivals et les diffuseurs de musique folk partout au pays, et soutiendra la diversité artistique, le perfectionnement professionnel et la formation, en plus de favoriser la pérennité de notre communauté des spectacles sur scène. Surtout, l'aide nous permet de continuer à offrir à nos membres des services en permanence, tels que notre rassemblement annuel des organisateurs de festivals, nos ateliers et notre soutien téléphonique destinés aux organisateurs d'événements, ainsi que notre programme pour artistes en développement. »

-- Rosalyn Dennett, directrice générale, Folk Canada

« Le ministère du Patrimoine canadien est un partenaire de longue date du Festival de la jeunesse d'Ottawa. Il nous a ainsi permis de faire vivre des expériences artistiques de calibre professionnel à des dizaines de milliers d'enfants, d'éducateurs et de familles, souvent pour plusieurs générations. Nous sommes très reconnaissants envers le ministre du Patrimoine canadien et son personnel dévoué pour leur engagement de longue date à l'égard de l'accès aux arts et de la vitalité communautaire. »

-- Catherine O'Grady, productrice artistique, Festival de la jeunesse d'Ottawa

« L'équipe du Festival de jazz d'Ottawa est infiniment reconnaissante envers Patrimoine canadien pour son aide soutenue par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cet investissement pluriannuel nous procure la stabilité nécessaire pour présenter des artistes canadiens et internationaux de calibre mondial, pour soutenir les talents émergents et pour offrir des expériences culturelles significatives sur les scènes de la capitale du Canada. Le Fonds joue un rôle déterminant pour maintenir l'accessibilité et le caractère novateur du Festival, en plus de lui permettre de contribuer grandement à la vie culturelle, à l'économie touristique et à l'écosystème des arts au pays. »

-- Petr Cancura, directeur général, Festival de jazz d'Ottawa

Les faits en bref

Folk Canada est le principal organisme national dédié à la communauté de la musique folk, root et traditionnelle.

Le Festival de la jeunesse d'Ottawa célèbre les arts de la scène pour les enfants depuis 1985. Il présente du théâtre, de la danse et de la musique de haute qualité provenant du monde entier, enrichissant ainsi les programmes scolaires et promouvant les arts en tant qu'éléments essentiels de l'éducation. Le Festival s'adresse aux écoles, aux familles et aux groupes communautaires en proposant des spectacles et des activités éducatives.

Le Festival de jazz d'Ottawa a pour mission de faire progresser l'appréciation et la connaissance de toute musique, en particulier du jazz, au moyen d'une programmation qui met en valeur la créativité et la diversité continues des artistes et de la musique comme telle.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Grâce au Fonds, les Canadiens ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées dans leurs communautés. Chaque année, le Fonds appuie environ 800 festivals artistiques, saisons de spectacles professionnels et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 270 villes ou communautés à travers le Canada.

