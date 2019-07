Le gouvernement du Canada investit dans des logements avec services de soutien pour des jeunes d'Ottawa qui sont sans abri ou qui risquent de se retrouver dans la rue

OTTAWA, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, notre gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Ottawa, l'honorable David McGuinty, député de la circonscription fédérale d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier de 3,12 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de l'immeuble du Bureau des services à la jeunesse (BSJ) d'Ottawa qui sera situé au 2887, promenade Riverside.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, y compris la Ville d'Ottawa, ce projet permettra de construire 39 logements pour des jeunes qui sont sans abri ou qui risquent de se retrouver dans la rue.

Fondé en 1960, le BSJ est l'un des plus importants organismes à but non lucratif au service des jeunes à Ottawa. Il est aussi l'un de ceux qui offrent la gamme de services la plus complète. Plus de 350 professionnels soucieux du bien-être des jeunes travaillent dans une vingtaine d'endroits dans la ville pour offrir un large éventail de programmes et de services de soutien aux jeunes à risque et à leurs familles.

« La Stratégie nationale sur le logement a comme objectif ambitieux de réduire l'itinérance chronique au Canada d'au moins 50 %. Ce super projet à Ottawa constitue une autre étape concrète dans la bonne direction. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui travaille dans un esprit de collaboration avec tous ses partenaires afin de permettre à tous les Canadiens de se bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs collectivités. » - L'honorable David McGuinty, député de la circonscription fédérale d'Ottawa-Sud

« La Ville d'Ottawa s'est engagée à fournir des logements sûrs et abordables à tous ses résidents et à mettre fin à l'itinérance chronique comme le précise notre Plan décennal de logement et de lutte contre l'itinérance. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada pour son leadership et son engagement financier à l'égard du projet du Bureau des services à la jeunesse. Ce nouvel aménagement dans la partie sud aidera les jeunes gens et les jeunes familles à s'établir dans un milieu de vie stable et sûr où ils se sentent chez eux. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Nous savons que l'itinérance chez les jeunes est complexe et que, si nous n'intervenons pas, elle peut durer toute la vie. Ce bâtiment, c'est beaucoup plus qu'un chez-soi sûr. C'est un endroit où les jeunes pourront recevoir des services et participer à des programmes qui les aideront à se préparer à une vie adulte autonome. Merci à tous nos partenaires qui continuent de nous aider à atteindre notre objectif de financement. » - Joanne Lowe, directrice générale, Bureau des services à la jeunesse

Tous les logements de l'ensemble situé au 2887, promenade Riverside auront un loyer abordable.

auront un loyer abordable. Dans ce nouvel immeuble, on vise des économies d'énergie de 34,60 % et une diminution de 43,20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Les logements autonomes destinés à des jeunes sont conçus pour répondre aux besoins des célibataires et des familles, y compris les familles avec jeunes enfants, et en particulier aux besoins des mères monoparentales. Parmi les 39 logements de l'ensemble, 33 sont des studios, tandis que les six autres sont des appartements de deux chambres pouvant loger de petites familles.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.

