Dans le cadre de la Semaine nationale du tourisme, PrairiesCan a annoncé un financement qui aidera des entreprises et des organismes sans but lucratif à améliorer les expériences culturelles et patrimoniales, à élargir l'offre d'hébergement et à améliorer les attractions afin d'accroître les dépenses touristiques en Alberta

EDMONTON, AB, le 22 avril 2026 /CNW/ - Face aux incertitudes liées aux droits de douane et à l'évolution des conditions du commerce mondial, il est plus important que jamais de renforcer les secteurs qui stimulent l'activité économique et soutiennent les emplois dans nos communautés. Le secteur touristique de l'Alberta possède ce que le monde veut avec des sites incroyables partout dans la province. Ces investissements offriront une voie inclusive pour renforcer la résilience économique à long terme et créer des emplois intéressants dans les collectivités de toute la province.

Le gouvernement du Canada investit dans des expériences touristiques de qualité pour faire croître l’économie touristique de l’Alberta (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, lors de la Semaine nationale du tourisme au Canada (du 20 au 24 avril), l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 1,9 million de dollars par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme (PCT) pour huit projets en Alberta. Ces investissements aideront les entreprises et les organismes sans but lucratif à offrir le genre d'expériences exceptionnelles qui stimulent les dépenses touristiques tout au long de l'année en Alberta.

Ce soutien apporté par PrairiesCan contribuera à enrichir les expériences culturelles et patrimoniales, à élargir l'offre d'hébergement et à améliorer les attractions. Ces efforts permettront de créer des destinations touristiques dynamiques. y compris dans les zones rurales et en dehors des périodes de forte affluence touristique, tout en soutenant plus de 50 emplois.

Pour bâtir un Canada fort, il faut la participation de toute la population canadienne, y compris les communautés rurales et urbaines, les entreprises, les organismes sans but lucratif et les groupes autochtones. Un certain nombre des projets annoncés aujourd'hui favoriseront également la réconciliation en soutenant des expériences autochtones authentiques, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les perspectives autochtones.

Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement du Canada aide des entreprises et des organismes de l'Alberta à mettre en valeur la beauté naturelle époustouflante et la riche culture de la province afin de créer des emplois et de bâtir une économie canadienne forte.

Une liste complète des projets bénéficiaires d'un investissement de PrairiesCan se trouve dans le document d'information connexe.

Citations

« Le secteur touristique de calibre mondial de l'Alberta met en valeur ce qu'il y a de mieux dans nos paysages, notre culture et nos communautés, tout en étant un puissant moteur des économies locales. Le tourisme crée de bons emplois, renforce les petites entreprises et aide les communautés à croître. Notre gouvernement travaille fort pour attirer plus de visiteurs en Alberta tout au long de l'année, y compris des expériences sur la route moins fréquentée, ce qui stimule les possibilités économiques ressenties par les entrepreneurs, les familles et les communautés partout dans la province. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le tourisme est un moteur clé de la croissance économique, créant des emplois et soutenant les petites entreprises dans les communautés de l'Alberta. Dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme, le gouvernement fédéral a fait des investissements ciblés qui aident les entreprises et les organismes à élargir leur offre, à attirer plus de visiteurs toute l'année et à accroître les dépenses locales. En renforçant le secteur touristique de l'Alberta, nous soutenons résilientes et contribuons à une économie canadienne plus forte et plus diversifiée. »

-L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

Faits en bref

Les indicateurs nationaux du tourisme de Statistique Canada publiés le 27 mars 2026 montrent que le tourisme représentait 1,74 % du produit intérieur brut du Canada et soutenait plus de 717 000 emplois partout au pays au quatrième trimestre de 2025.

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) a été lancé en 2023 avec un budget de 108 millions de dollars sur trois ans afin d'aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises ainsi que les organismes sans but lucratif à développer ou à élargir leur offre touristique locale.

Bien que la période d'inscription au Programme pour la croissance du tourisme soit désormais terminée, le gouvernement du Canada continue de soutenir le tourisme régional grâce à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, à des programmes non sectoriels, à des initiatives mises en œuvre par Destination Canada et à Laissez-passer Un Canada fort.

Document d'information

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) a été lancé en 2023 avec un budget de 108 millions de dollars sur trois ans afin d'aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises ainsi que les organismes sans but lucratif à développer ou à élargir leur offre touristique locale. Le programme a été conçu pour compléter d'autres mesures fédérales, provinciales et territoriales de soutien au tourisme et faisait partie de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

La période d'inscription au Programme pour la croissance du tourisme a pris fin. Le gouvernement du Canada continue de soutenir le tourisme régional grâce à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, à des programmes non sectoriels, à des initiatives mises en œuvre par Destination Canada et à Laissez-passer Un Canada fort.

Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un financement de 1 940 281 $ dans le cadre du PCT pour les huit projets albertains ci-dessous :

Aurum Experience Ltd.

Agrandir l'infrastructure du Aurum Lodge pour mieux répondre à la demande croissante d'hébergement tout au long de l'année dans les régions d'Abraham Lake et de Nordegg. Ce projet permettra d'accroître la capacité, d'améliorer l'expérience des visiteurs et de permettre le fonctionnement du gîte à longueur d'année. Il s'agit d'un investissement remboursable de 249 999 $.

Confluence Historic Site & Parkland Society

Créer trois galeries permanentes consacrées à la nation Tsuut'ina, à la nation Stoney Nakoda et à la nation métisse de l'Alberta (districts 5 et 6) afin de mettre en valeur les savoirs, l'histoire, les récits et la culture autochtones. Organisé par des artistes autochtones, ce projet offre un aperçu des expériences vécues par les Autochtones au fil du temps dans les environs des rivières Bow et Elbow. Il s'agit d'un investissement de 349 629 $.

Chimney Rock Ranch Retreat Inc.

Accroître l'offre d'hébergement, les espaces événementiels et les programmes destinés aux visiteurs afin d'accueillir ces derniers en haute saison et d'attirer des touristes dans la région de Nanton en dehors de la haute saison. Ce projet rural, dirigé par une femme, permettra d'étendre les activités du Chimney Rock Ranch Retreat et d'en faire une destination attractive tout au long de l'année. Il s'agit d'un investissement de 250 000 $ sous forme de financement remboursable.

Friends of the Ukrainian Village Society

Construire un espace multifonctionnel pour la tenue d'événements, y compris une salle extérieure couverte et des sièges naturels, au Ukrainian Cultural Heritage Village (village du patrimoine culturel ukrainien) afin de remplacer les infrastructures détruites par le feu. Cette expansion permettra d'offrir des programmes culturels immersifs comme des concerts, le tourisme culinaire et les marchés fermiers afin de renforcer le rôle du musée en plein air en tant que point d'ancrage touristique régional, ce qui prolongera la saison touristique et stimulera la croissance économique. Il s'agit d'un investissement de 250 000 $.

Lakeview Investments Inc.

Construire des chalets ouverts toute l'année, installer des spas en plein air et aménager des espaces accessibles au Lakeview Lodge afin d'inciter les touristes à découvrir le comté de Barrhead peu importe la saison. Ce projet permettra d'améliorer les installations tout en augmentant la capacité d'accueil des visiteurs pour la nuit. Il s'agit d'un investissement de 341 184 $ sous forme de financement remboursable.

Pine Creek Retreat

Accroître l'offre touristique et les hébergements autochtones dans la réserve de Bears Ears, sur les rives de la rivière Saskatchewan Nord. Ce développement, associé à des améliorations en matière d'accessibilité, permettra de répondre à la demande croissante d'expériences touristiques autochtones authentiques en Alberta. Il s'agit d'un investissement de 200 000 $.

Rural River Rentals Ltd.

Créer des expériences de camping de luxe pour les touristes qui cherchent à s'immerger dans la nature, l'aventure et l'histoire métisse tout en profitant du confort moderne. Ce projet accélérera la croissance des entreprises et élargira l'offre de produits touristiques actifs de plein air et d'expériences métisses authentiques dans le comté de Sturgeon. Il s'agit d'un investissement de 115 000 $.

The Woods Experience Ltd.

Moderniser les installations d'hébergement et de programmation pour les visiteurs afin d'améliorer l'accès à des expériences touristiques autochtones authentiques et à une programmation toute l'année. Ce projet permettra de développer davantage l'écosystème touristique autochtone dans le comté de Yellowhead tout en favorisant la participation économique des Autochtones. Il s'agit d'un investissement de 184 469 $.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewskil Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]