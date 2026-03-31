Les investissements effectués dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire aideront des entreprises albertaines à prendre de l'expansion, à innover et à renforcer leur résilience économique

EDMONTON, AB, le 31 mars 2026 /CNW/ - Entre les droits de douane et les perturbations commerciales qui exercent des pressions sur les entreprises, les chaînes d'approvisionnement et les travailleurs en Alberta et partout au Canada, l'économie mondiale est de plus en plus incertaine. En réponse, le gouvernement du Canada soutient les entreprises dans leurs efforts de s'adapter et de se montrer à la hauteur du moment.

Le gouvernement du Canada investit dans des entreprises de l’Alberta touchées par les droits de douane pour stimuler l’expansion du commerce et la croissance du marché (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un investissement fédéral combiné de plus de 7 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) destiné à cinq organismes d'Edmonton. Cet investissement comprend un montant de 3,5 millions de dollars pour la Alberta Chambers of Commerce afin d'offrir des missions commerciales stratégiques ainsi que des initiatives visant à soutenir des chaînes d'approvisionnement plus efficaces pour les entreprises touchées par les droits de douane, en ciblant initialement les secteurs de la fabrication et de l'agriculture à valeur ajoutée. Ensemble, ces investissements appuieront des projets axés sur l'expansion du commerce, la fabrication de pointe, la croissance de la production et la numérisation afin d'aider les entreprises à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à stimuler la productivité et à saisir de nouveaux débouchés sur les marchés nationaux et internationaux.

Ces investissements permettront à des entreprises de l'Alberta de limiter les perturbations liées aux droits de douane et de croître dans une économie mondiale en rapide évolution. Ils favoriseront également le renforcement de la capacité nationale, amélioreront la compétitivité et positionneront les entreprises albertaines pour leur réussite à long terme tout en créant de bons emplois ici au pays.

Grâce à des programmes comme l'IRRT, le gouvernement du Canada s'efforce d'aider les entreprises à passer de la dépendance à la résilience. En collaborant avec des partenaires de confiance, en renforçant la capacité nationale et en appuyant la diversification du commerce, le gouvernement fédéral aide à bâtir une économie plus sûre et plus concurrentielle en Alberta et dans l'ensemble des Prairies.

Citations

« Les entreprises albertaines ont le talent et l'ambition nécessaires pour être concurrentielles à l'échelle mondiale et sont prêtes à commercialiser leurs produits et services sur de nouveaux marchés. Grâce à des investissements ciblés soutenant les missions commerciales et les entreprises locales, le gouvernement du Canada aide les entreprises à entrer en contact avec des partenaires, à élargir leur champ d'action et à développer leurs activités. Ces investissements permettent de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de créer des emplois et placent l'Alberta en position de réussite économique à long terme en tant que moteur important de l'économie canadienne. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Il est essentiel d'aider les entreprises de l'Alberta à s'adapter aux répercussions des droits de douane, tout comme nous bâtissons pour l'avenir. En renforçant le commerce intérieur et en reliant les entreprises à de nouveaux marchés et partenaires dans l'ensemble des Prairies, ce projet stimulera la productivité et ouvrira de nouvelles possibilités de croissance à long terme. Une plus grande visibilité dans les chaînes d'approvisionnement régionales aidera les entreprises à découvrir un potentiel inexploité ici, au pays.

-Shauna Feth, présidente-directrice générale, Alberta Chambers of Commerce

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme national d'un milliard de dollars destiné à aider des entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales.

PrairiesCan continue d'accepter les candidatures de la part d'entreprises et d'organismes admissibles des provinces des Prairies dans le cadre de l'IRRT.

Les Prairies génèrent près de 25 % du PIB du Canada et sont au cœur de la force économique et de la compétitivité future du pays.

Ces projets devraient permettre de créer 174 emplois.

Document d'information

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger les emplois, les industries et les chaînes d'approvisionnement du pays contre les répercussions des droits de douane. L'IRRT renforce la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) touchées en les aidant à adopter des technologies innovantes pour stimuler la productivité et la compétitivité et créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Le portail de demande de l'IRRT demeure ouvert pour les entreprises touchées par les droits de douane.

PrairiesCan a annoncé aujourd'hui des investissements non remboursables dans le cadre de l'IRRT pour les cinq projets suivants à Edmonton, ce qui représente un investissement fédéral total de 7 464 217 $ :

Chambres de commerce de l'Alberta

Organiser des missions commerciales nationales et des activités d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et de la productivité pour les petites et moyennes entreprises. Ce projet ciblera dans un premier temps les entreprises touchées par les droits de douane dans les secteurs de la fabrication et de l'agriculture à valeur ajoutée afin de réduire les barrières commerciales interprovinciales, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de positionner les entreprises des Prairies pour qu'elles réussissent sur le plan mondial. PrairiesCan investit 3,5 millions de dollars dans ce projet.

Apollo Machine & Welding Ltd.

Intégrer des capteurs de processus avancés et l'apprentissage automatique dans le cadre de la fabrication et de la réparation de composants métalliques complexes. Ce projet soutiendra la croissance transformatrice de la capacité de production d'Apollo grâce à l'intégration transparente de la prise de décision fondée sur les données et l'automatisation afin de susciter des gains d'efficacité et de réduire les coûts de production. PrairiesCan investit un million de dollars dans ce projet.

Cast Steel Products

Améliorer la capacité opérationnelle et les processus de fabrication afin d'accroître les ventes nationales et internationales de composants en acier fabriqués au Canada et utilisés dans le cadre des opérations minières. Les investissements dans la productivité et l'adoption d'outils d'IA amélioreront la rentabilité, la compétitivité et la production. PrairiesCan investit 964 217 dollars dans ce projet.



Demir Engineering Ltd.

Acquérir de l'équipement de fabrication avancée et mettre au point des processus permettant de produire, de manière efficiente et fiable, une nouvelle gamme de produits en alliage en Alberta. Ce projet permettra à Demir de se positionner en tant que fournisseur canadien de clients industriels dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie, de l'aérospatiale, de la pétrochimie et de la fabrication. PrairiesCan investit un million de dollars dans ce projet.

RAM Elevators & Lifts Inc.

Numériser la fabrication des produits, diversifier les marchés et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Ce projet permettra d'améliorer la productivité, d'élargir les marchés et de renforcer les chaînes d'approvisionnement afin de réduire l'exposition aux droits de douane en se concentrant sur les grands distributeurs, la numérisation des dessins et des conceptions de produits et une nouvelle équipe de soutien à la clientèle. PrairiesCan investit un million de dollars dans ce projet.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781 ; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170