Le financement accordé dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense fera progresser les solutions canadiennes en matière de défense visant à renforcer la sécurité nationale et la capacité de l'industrie de la défense

CALGARY, AB, le 12 mai 2026 /CNW/ - L'environnement sécuritaire mondial complexe et imprévisible d'aujourd'hui exige que le Canada investisse de façon soutenue et stratégique pour renforcer les Forces armées canadiennes et s'assurer que la nation peut protéger sa souveraineté. Grâce à la toute première Stratégie industrielle de défense, un plan visant à harmoniser les investissements fédéraux à long terme en matière de défense avec la capacité de l'industrie de défense, le gouvernement du Canada aide les entreprises albertaines à développer des technologies de défense fabriquées au Canada, à renforcer la capacité de fabrication nationale et à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, tout en créant des emplois de qualité pour les Canadiens.

Le gouvernement du Canada investit dans l’innovation et la fabrication en matière de défense en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom d'Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral combiné de plus de 9,3 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID). Ce financement générera une activité économique pour les entreprises albertaines tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement nationale en défense et sécurité du Canada.

Ce financement aidera six petites et moyennes entreprises de l'Alberta à commercialiser des technologies de défense de pointe, à accélérer l'innovation à double usage et à renforcer la position du Canada en tant que chef de file dans la production des solutions en matière de défense. Une liste complète des projets bénéficiaires d'un investissement de PrairiesCan se trouve dans le document d'information connexe.

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a agi à une vitesse et à une échelle sans précédent pour mettre en œuvre son plan de reconstruction, de réarmement et de réinvestissement dans les Forces armées canadiennes ainsi que dans notre secteur industriel de la défense. C'est ainsi que le Canada a atteint un objectif fondamental de son plan visant à atteindre cette année la cible de 2 % fixée par l'OTAN pour les dépenses de défense, soit cinq ans avant l'échéance prévue. Au-delà du renforcement de la préparation militaire, les investissements historiques du Canada dans la défense, y compris les investissements de l'IRID annoncés aujourd'hui, stimulent l'innovation, accroissent la base industrielle de défense et favorisent une prospérité durable pour les Canadiens.

Citations

« La souveraineté et la sécurité du Canada reposent sur une industrie nationale de défense forte et résiliente, et l'Alberta ainsi que les Prairies sont au cœur de cet effort. Grâce à une expertise de calibre mondial dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'énergie et de l'innovation, les entreprises des Prairies sont particulièrement bien placées pour offrir les solutions fabriquées au Canada dont notre pays a besoin. En investissant dans des technologies locales ici même en Alberta, nous renforçons notre base industrielle nationale de défense, créons de bons emplois et veillons à ce que les entreprises canadiennes puissent fournir de l'équipement sécuritaire et fiable aux Forces armées canadiennes aujourd'hui et pour l'avenir. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« L'Alberta joue un rôle de plus en plus important dans le secteur manufacturier de la défense en pleine croissance au Canada. Les entreprises de Calgary ont les compétences, l'expertise et la motivation nécessaires pour prendre de l'expansion afin de répondre aux besoins du Canada en matière de sécurité nationale. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense aidera les entreprises novatrices de la région à accroître la production d'équipement militaire canadien, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à accroître la résilience du secteur de la défense. »

-Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Conscients du processus de sélection et de hiérarchisation très rigoureux qui a conduit au choix des bénéficiaires de l'IRID, nous sommes tous extrêmement fiers d'avoir été retenus pour ce soutien. Nous sommes ravis de pouvoir accélérer le développement et le déploiement de notre plateforme Virtual Operations Environment (VOE), une solution de commandement et de contrôle en réalité virtuelle, en appui aux besoins des Forces armées canadiennes et de nos alliés de l'OTAN. En tant que véritable solution à double usage, VOE permettra également d'apporter des améliorations importantes à la planification et à la logistique de la réponse aux situations d'urgence et aux catastrophes à l'échelle mondiale. »

-Jeff LaFrenz, président, Vizworx

Faits en bref

L'industrie canadienne de la défense contribue pour près de 10 milliards de dollars à notre produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires de base, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage mettent le Canada sur la voie de respecter la nouvelle promesse d'investissement en matière de défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui consiste à investir 5 % du produit intérieur brut d'ici 2035.

Environ 63 milliards de dollars ont été consacrés à la défense en 2025-2026 au sein du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes, de la Garde côtière canadienne et d'autres ministères. Ces investissements se traduisent par des avancées concrètes dans les domaines du personnel, des infrastructures, de l'équipement et des priorités opérationnelles.

L'IRID est un programme national de 379,2 millions de dollars sur trois ans offert par les sept organismes de développement régional du Canada, qui s'harmonise avec la Stratégie industrielle de défense, améliorant la capacité du Canada à reconstruire, réarmer et réinvestir dans ses forces armées tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, l'état de préparation et les partenariats internationaux.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRID provenant d'entreprises et d'organisations admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

Document d'information

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) a annoncé des investissements pour six projets remboursables dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) : L'IRID est une initiative nationale triennale de 379,2 millions de dollars, mise en œuvre par les sept organismes de développement régional du Canada. L'IRID fait partie de la première Stratégie industrielle de défense du gouvernement du Canada, qui harmonise les investissements fédéraux à long terme en matière de défense avec les capacités industrielles canadiennes. L'IRID contribuera à accélérer l'intégration des entreprises, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises et les écosystèmes régionaux, dans les chaînes d'approvisionnement de la défense et renforcera leur capacité industrielle et d'innovation pour soutenir les besoins de défense et de sécurité du Canada.

Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un investissement remboursable de 9 300 900 $ dans le cadre de l'IRID pour six projets en Alberta.

3-Ci Manufacturing : 300 900 $ de financement remboursable

Augmenter la capacité de production pour mieux servir la base industrielle de défense croissante du Canada grâce à ses systèmes de câbles et de câblage de qualité militaire. Ce projet soutient les plans stratégiques de croissance de l'entreprise dans le secteur de la défense et renforcera le service aux clients nouveaux et existants, créant une valeur économique grâce à des investissements dans de nouveaux équipements et à l'élargissement des canaux d'affaires. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 300 900 $.

Augmenter la capacité de production pour mieux servir la base industrielle de défense croissante du Canada grâce à ses systèmes de câbles et de câblage de qualité militaire. Ce projet soutient les plans stratégiques de croissance de l'entreprise dans le secteur de la défense et renforcera le service aux clients nouveaux et existants, créant une valeur économique grâce à des investissements dans de nouveaux équipements et à l'élargissement des canaux d'affaires. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 300 900 $. Canadian UAVs : 3 millions de dollars de financement remboursable

Canadian UAVs fournit une plateforme de drones entièrement déployable et un ensemble de renseignements qui fournissent des services de reconnaissance et de connaissance de la situation pouvant être utilisés pour diverses applications en matière de défense et de sécurité. Les véhicules aériens sans pilote canadiens offrent des solutions rentables de drones à longue endurance qui peuvent fonctionner au-delà de la visibilité directe. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 3 millions de dollars.

Canadian UAVs fournit une plateforme de drones entièrement déployable et un ensemble de renseignements qui fournissent des services de reconnaissance et de connaissance de la situation pouvant être utilisés pour diverses applications en matière de défense et de sécurité. Les véhicules aériens sans pilote canadiens offrent des solutions rentables de drones à longue endurance qui peuvent fonctionner au-delà de la visibilité directe. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 3 millions de dollars. Microlynx Systems : 2 millions de dollars de financement remboursable

Améliorer la fiabilité et la performance des amplificateurs radiofréquence haute puissance qui soutiennent la conscience du domaine arctique, en faisant progresser spécifiquement les amplificateurs de puissance d'émission utilisés avec le système de radar transhorizon polaire du Canada. En réduisant les besoins en maintien et en améliorant la disponibilité dans les installations du nord, le projet réduira les coûts du cycle de vie et soutiendra directement les capacités de modernisation et d'alerte précoce du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 2 millions de dollars.

Améliorer la fiabilité et la performance des amplificateurs radiofréquence haute puissance qui soutiennent la conscience du domaine arctique, en faisant progresser spécifiquement les amplificateurs de puissance d'émission utilisés avec le système de radar transhorizon polaire du Canada. En réduisant les besoins en maintien et en améliorant la disponibilité dans les installations du nord, le projet réduira les coûts du cycle de vie et soutiendra directement les capacités de modernisation et d'alerte précoce du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 2 millions de dollars. MRO Electronic Supply : 1 million de dollars de financement remboursable

Lancer le projet d'expansion de la capacité de défense afin de générer des avantages économiques nationaux, provinciaux et régionaux en créant et en conservant des rôles techniques et d'ingénierie hautement qualifiés dans la fabrication avancée, l'assurance qualité et l'électronique de défense. Le projet renforcera la production nationale de composants essentiels aux missions, soutiendra la mise à niveau des compétences de la main-d'œuvre et stimulera la croissance régionale grâce à la modernisation des installations et à l'élargissement des activités d'approvisionnement. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 1 million de dollars.

Lancer le projet d'expansion de la capacité de défense afin de générer des avantages économiques nationaux, provinciaux et régionaux en créant et en conservant des rôles techniques et d'ingénierie hautement qualifiés dans la fabrication avancée, l'assurance qualité et l'électronique de défense. Le projet renforcera la production nationale de composants essentiels aux missions, soutiendra la mise à niveau des compétences de la main-d'œuvre et stimulera la croissance régionale grâce à la modernisation des installations et à l'élargissement des activités d'approvisionnement. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 1 million de dollars. Technalogix : 1 million de dollars de financement remboursable

Concevoir, fabriquer et tester des amplificateurs de puissance haute fréquence pouvant être utilisés pour surveiller l'espace aérien et les voies navigables sur de vastes territoires et dans des conditions difficiles, notamment dans l'Arctique canadien. Les systèmes de Technalogix sont conçus pour assurer une surveillance précise et fiable par l'exploitation continue et dans des conditions environnementales extrêmes. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 1 million de dollars.

: Concevoir, fabriquer et tester des amplificateurs de puissance haute fréquence pouvant être utilisés pour surveiller l'espace aérien et les voies navigables sur de vastes territoires et dans des conditions difficiles, notamment dans l'Arctique canadien. Les systèmes de Technalogix sont conçus pour assurer une surveillance précise et fiable par l'exploitation continue et dans des conditions environnementales extrêmes. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 1 million de dollars. VizworX : 2 millions de dollars de financement remboursable

Commercialiser sa plateforme Virtual Operations Environment (VOE) à partir d'un prototype avancé vers un système de défense déployable. VOE fonctionne comme une salle de commande mobile en intégrant des cartes, des flux en direct et un suivi des données dans un environnement collaboratif de communication fermée 3D qui aide à planifier les missions, à assigner les tâches et à surveiller l'avancement. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 2 millions de dollars.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781 | Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170 | Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 | ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388