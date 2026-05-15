EDMONTON, AB, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral visant à appuyer les initiatives en matière d'intelligence artificielle qui aideront les entreprises de l'Alberta à mener des recherches, à commercialiser leurs produits et à prendre de l'expansion.

Date :

19 mai 2026

La ministre Olszewski annoncera un soutien destiné au secteur de l’IA en croissance de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

11 h 15 (HR)

Endroit :

Edmonton Convention Centre

Salon 2

9797, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781