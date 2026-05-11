CALGARY, AB, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, au nom d'Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera du soutien fédéral visant à améliorer et renforcer les capacités du secteur de la défense du Canada tout en créant des emplois de grande qualité et en stimulant la croissance économique en Alberta.

Le gouvernement du Canada investit dans la croissance du secteur industriel de la défense de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le secrétaire parlementaire Hogan sera accompagné de Jeff LaFrenz, président, VizworX, de Neeki Ryder, dirigeante principale des finances, UAV canadiens, et Clayton Myhill, président et directeur général, Microlynx Systems.

Date :

Le mardi 12 mai 2026

Heure :

13 h (HR)

Endroit :

VizworX

600 6e av. no 1100

Calgary (Alberta)

Carte

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected],587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781