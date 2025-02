OTTAWA, ON, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La diversité et l'immensité des paysages du Canada représentent un défi unique en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage (SAR). Il est essentiel d'apporter régulièrement des améliorations au système pour sauver les gens lorsqu'ils sont en détresse.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé l'octroi d'un financement de 252 000 $ à l'Université métropolitaine de Toronto pour son initiative de deux ans intitulée Solution globale pour l'attribution dynamique des tâches dans le cadre des missions de recherche et de sauvetage.

Sécurité publique financera l'initiative dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), qui finance chaque année des projets visant à améliorer le système de recherche et de sauvetage du Canada.

Grâce à ce nouveau financement, l'Université métropolitaine de Toronto développera une nouvelle solution technologique permettant de déterminer l'attribution optimale des tâches aux bénévoles en recherche et sauvetage, en fonction de la complexité des tâches et de l'expérience des bénévoles.

À l'aide de la réalité virtuelle et de simulations de missions réelles de recherche et de sauvetage, le projet suivra l'état de fatigue physique et mentale des bénévoles en recherche et sauvetage pour concevoir un modèle et un outil optimisant la performance. Lors de missions réelles, ce nouvel outil aidera à attribuer les tâches, à planifier les horaires de travail et de repos et à former les bénévoles en vue de réduire leur niveau de stress et la probabilité qu'ils subissent une blessure de stress post-traumatique et d'atténuer la gravité de ces blessures.

Le système de recherche et de sauvetage du Canada repose sur l'engagement et le travail acharné de professionnels et de bénévoles. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la recherche et le sauvetage en vue de réduire au minimum le risque de blessure ou de décès pour les Canadiens.

Citations

« Sur une période de deux ans, les bénévoles suivent un programme de formation et de certification rigoureux et répondent à tous les appels. Le coût humain des blessures de stress post-traumatique est trop élevé. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour aider à prévenir la probabilité et la gravité de cette condition qui perturbe la vie des gens. Les initiatives comme celle-ci nous permettent de recueillir les données nécessaires pour veiller à ce que nos bénévoles reçoivent un soutien adéquat et soient en mesure de travailler au mieux de leurs capacités. Ce projet témoigne de notre engagement envers le bien-être des bénévoles en recherche et sauvetage et reconnaît leur rôle inestimable pour aider les services de recherche et de sauvetage à l'échelle du pays. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les innovations de la TMU ne cessent de me surprendre. Des projets comme celui-ci sont essentiels pour soutenir les volontaires de la recherche et du sauvetage qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Leur bien-être, tant mental que physique, est vital. En offrant ces solutions, nous devons également veiller à ce que ces ressources et ces soutiens correspondent à la présence croissante des femmes dans ce domaine. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, députée de Toronto-Centre

« L'Université métropolitaine de Toronto se réjouit du soutien apporté à cet important projet. Cette recherche innovante, menée par la professeure Sharareh Taghipour du département d'ingénierie mécanique, industrielle et mécatronique de la TMU et soutenue par une équipe interdisciplinaire de collaborateurs, permettra d'améliorer la sécurité et les interventions du personnel d'urgence lors de missions critiques. »

- Steven N. Liss, vice-président, Recherche et innovation, Université métropolitaine de Toronto

Faits en bref

Le système de recherche et de sauvetage fait appel aux ressources et au savoir‑faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des gens sont perdus, disparus ou en détresse,

Sécurité publique Canada gère le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et de sauvetage, qui établissent ensemble les priorités annuelles.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est conçu pour améliorer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation des activités de recherche et de sauvetage au Canada. Il octroie 7,6 millions de dollars par année en financement à des projets choisis dans le cadre d'un processus objectif fondé sur le mérite.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement du Canada a investi près de 50 millions de dollars par le biais du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]