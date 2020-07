OTTAWA, ON, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir énergétique propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise pour l'après-COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 200 000 $ dans des possibilités de formation en ligne pour les Canadiens dans le secteur de l'efficacité énergétique afin de préparer la population à occuper des emplois dans ce domaine en plein essor. Parce qu'elle réduit la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique est un facteur essentiel pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et permet également aux particuliers et aux entreprises du Canada de faire des économies.

Efficacité énergétique Canada, dont le siège se trouve au centre de recherche sur l'énergie durable de l'Université Carleton, reçoit un montant de 126 765 $ pour créer, en collaboration avec le secteur de l'efficacité énergétique, un carrefour de formation qui promouvra l'acquisition de connaissances et aidera les Canadiens à mieux comprendre comment procéder pour s'intégrer à la main-d'œuvre très demandée du secteur de l'efficacité énergétique. L'organisme dressera également un inventaire des reconnaissances professionnelles et des programmes existants en efficacité énergétique pour informer la population canadienne des possibilités de formation et cernera les lacunes dans les connaissances en prévision de la mise sur pied de nouveaux cours.

En outre, l'Institut canadien de formation en énergie et l'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération (ICCCR) recevront respectivement 48 000 $ et 50 000 $ pour deux projets de formation en ligne qui permettront d'offrir de la formation virtuelle à un prix réduit aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

En pleine réouverture de l'économie, ces projets assureront de façon ciblée la formation de professionnels dans le domaine en émergence de l'efficacité énergétique, aidant ces derniers à établir des bases solides pour assurer à long terme la préparation de la main-d'œuvre et contribuant ainsi à répondre aux besoins futurs du Canada en matière d'efficacité énergétique. Ces projets aideront également à améliorer l'efficacité énergétique des habitations, des immeubles et des secteurs industriels en permettant aux Canadiens d'acquérir les compétences voulues pour mettre en place l'équipement, les procédés et les systèmes d'efficacité énergétique et pour en assurer l'entretien.

Le gouvernement reste déterminé à bâtir un avenir énergétique propre qui non seulement aidera notre secteur des ressources naturelles à traverser cette période économique difficile, mais stimulera aussi l'économie et créera de bons emplois dans la classe moyenne tout en protégeant l'environnement.



Citations

« Les gains d'efficacité énergétique nous permettront à eux seuls de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous offrons aux Canadiens la formation dont ils ont besoin pour réduire nos émissions et nous créons de bons emplois dans la classe moyenne. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'économie canadienne subit des transformations alors que nous nous préparons en vue de remplir notre engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La demande pour de meilleurs immeubles, habitations, industries et infrastructures plus résilients étant en pleine croissance, le secteur de l'efficacité énergétique est prêt à prendre son essor. Nous avons besoin de travailleurs qualifiés aptes à rebâtir une meilleure économie, plus propre et plus viable pour le Canada, et le temps est venu de commencer à former ces travailleurs. »

Corey Diamond, directeur général, Efficacité énergétique Canada

« L'engouement pour la formation virtuelle est fantastique jusqu'à présent : des participants d'un océan à l'autre assistent à nos séances virtuelles en temps réel, apprenant de nos formateurs et de leurs pairs et prenant part à une discussion saine sur ce que peut faire l'efficacité énergétique pour accélérer le redressement de l'économie. »

Mathieu Côte, directeur exécutif, Institut canadien de formation en énergie (CIET)

« L'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation nous aidera grandement à tracer la voie du Canada jusqu'à la reprise économique et jusqu'à un objectif important - réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone dans les habitations et les immeubles partout au pays. Pour tracer cette voie, il faudra investir de façon réfléchie et stratégique dans la main-d'œuvre de demain. L'ICCCR et ses membres sont reconnaissants de l'engagement pris par le gouvernement fédéral en faveur de la formation industrielle, et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration dans le cadre de cet important partenariat. »

Sandy MacLeod, président-directeur général, ICCCR

Liens pertinents



Liens connexes

